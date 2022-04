Iván Oller, experto en marketing digital, ayuda a potenciar marcas para mejorar su rentabilidad Emprendedores de Hoy

jueves, 28 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

En el ámbito online, las estrategias de comercialización se han convertido en herramientas trascendentales para las empresas a la hora de dar a conocer sus productos o servicios, interactuar con el público y alcanzar mayor visibilidad, entre otras cuestiones. En este sentido, la aplicación del marketing digital brinda varias alternativas para que los negocios alcancen sus objetivos y maximicen su rentabilidad.

En este sentido, Iván Oller, experto en marketing digital, especializado en e-commerce y en plataformas de publicidad de pago, ofrece un servicio de asesoría personalizada para emprendedores que deseen impulsar su tienda virtual.

Iván Oller ofrece su experiencia en marketing digital En el momento de aplicar estrategias de marketing digital, deben tenerse en cuenta las necesidades y los objetivos de cada empresa. Por este motivo, resulta clave la experiencia de los consultores para decidir qué métodos emplear, ya que no existe una manera única y definitiva para llevar a cabo este tipo de acciones.

En el caso de Iván Oller, cuenta con el reconocimiento de haber sido el creador de Postureo Andaluz, una página de Facebookdedicada al contenido humorístico que cuenta con más de 1.000.000 seguidores. Asimismo, es fundador de la agencia de publicidad digital IOB Marketing, la cual cuenta con profesionales del diseño y desarrollo web, donde dirige al equipo de marketing digital. Además, cuenta con más de 24 proyectos de asesoramiento online a profesionales del sector y a emprendedores, con formación en comercio electrónico, mentorías personalizadas y gestión de anuncios patrocinados para e-shops.

Beneficios del marketing digital Para que un negocio pueda destacar ante tanta competencia existente en el ámbito online, es fundamental contar con las técnicas adecuadas para tal fin, mucho más si se considera que el rubro del e-commerce ha tenido un gran impulso debido a la pandemia del covid. Por lo tanto, la aplicación de estas estrategias trae consigo una serie de beneficios.

En primer lugar, el marketing digital ofrece la posibilidad de medir sus resultados mediante distintas herramientas analíticas, lo cual posibilita seguir con precisión el retorno de la inversión. Además, se puede conseguir un alcance global, en tiempo real, con la oportunidad de realizar ajustes para optimizar las campañas. A su vez, se pueden generar vínculos más estrechos con los potenciales clientes mediante la fidelización en redes sociales, no solo compartiendo contenido de interés para el público objetivo, sino a través de la realización de anuncios y promociones específicamente segmentadas.

A través del servicio de Iván Oller, se puede contar con un asesoramiento personalizado en la gestión del marketing online para poder potenciar una marca y conseguir aumentar sus ventas.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.