Los neumáticos son una clave importante en el ahorro de combustible

jueves, 28 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

En el momento de estar frente al volante, entran en juego muchos factores que permiten llegar a salvo al destino. Uno de estos factores asociados con el vehículo es el estado de los neumáticos, ya que su mantenimiento y supervisión constante aseguran la integridad de las personas en cada uno de los viajes. Asimismo, los neumáticos son clave en el ahorro de combustible.

El tipo de asfalto, el clima, la presión y el modo de conducción afectan al estado de los neumáticos, considerando los efectos que causan las frenadas o arranques bruscos en el desgaste desigual de estos. Además de estas variables, es necesario considerar marcas y modelos, dependiendo del uso que tenga el vehículo donde serán instalados.

Confortauto es una red de talleres de mecánica y neumáticos con más de 700 asociados en España y Portugal. A través de su nueva página web, ofrece una asesoría y servicios de venta online de llantas de distintas marcas a precios competitivos del mercado, así como sus ofertas promocionales.

Neumáticos y ahorro de combustible Por otra parte, existe una relación entre el tipo de neumático que se instale y el consumo de combustible. La estructura de la llanta juega un papel fundamental dentro de este ahorro de consumo, ya que cuanto más ligera sea, menor será la resistencia a la rodadura, con lo cual el vehículo gasta menos energía en ponerse en movimiento. En este sentido, es posible adquirir modelos ecológicos que tienen esa característica, generando a largo plazo menos consumo.

Comprar neumáticos online en Confortauto es un procedimiento rápido y fácil, se trata de 5 simples pasos que comienzan por elegir el tipo de neumático adecuado, seleccionar el taller más cercano, validar el pago, elegir la cita para del montaje y, finalmente, en menos de 48 horas, acudir al taller para que se haga efectiva la sustitución.

Esta firma que en 2021 ganó el premio Hevea a la mejor red de talleres de neumáticos, dispone en su web de una guía comparativa para escoger la llanta más conveniente de acuerdo a la estación del año, al tipo de coche y la marca. Por ejemplo, las llantas de verano están pensadas para soportar altas temperaturas en el asfalto, sin deformarse o desgastarse prematuramente. A diferencia de las llantas de invierno, las cuales deben brindar la mayor efectividad en cuanto a tracción, frenado y control sobre un asfalto que puede estar cubierto de hielo o nieve.

Más que un cambio de llantas Es de vital importancia realizar el mantenimiento preventivo a coches, camiones y motos, teniendo en cuenta que, pese a estar creados con una tecnología que les ayuda a resistir el constante impacto del camino, los neumáticos deben ser sustituidos si muestran señales de envejecimiento o incluso si no las presentan, pero llevan demasiado tiempo instalados en el vehículo, aunque no hayan tenido un uso excesivo.

Además de la venta e instalación de neumáticos, Confortauto ofrece el servicio de recambio de aceites y filtros, de pastillas y discos de frenos, de amortiguadores, recarga de aires acondicionados, refrigerantes, baterías, limpiaparabrisas, luces y correas.

Para acceder a esta amplia gama de prestaciones, es posible solicitar un presupuesto en línea y, así, asegurar el mejor precio y la disponibilidad de los especialistas.



