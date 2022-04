Artistas de más de 40 países ya disfrutan y se benefician del Programa Anual de Posicionamiento de 1819 Art Gallery Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 18:15 h (CET)

Cada semana, más actores principales del mundo del arte se están sumando al Programa Anual de Posicionamiento en el Mercado del Arte, un producto desarrollado para artistas internacionales.

Este proyecto nació por iniciativa de 1819 Art Gallery, como una manera innovadora para que nuevos talentos puedan acceder al mercado del arte global.

La información la dio a conocer el director de la propuesta, Antonio Sánchez, quien explicó que el programa es una nueva vitrina. Allí, los autores muestran y pueden ofrecer información sobre su trabajo y exponer ante coleccionistas a nivel mundial, también delante de aquellos que comienzan a invertir en el arte.

El Programa Anual de Posicionamiento de 1819 Art Gallery En poco más de un año, esta plataforma virtual ha logrado presencia en 40 países. Actualmente, hasta el día de hoy, han expuesto más de 400 artistas, quienes han logrado una visibilidad basada en estrategias de posicionamiento orientadas a darles visibilidad. Para Antonio Sánchez, la fórmula ha sido exitosa para todos.

El método contempla una suscripción anual que hace el artista y que según la modalidad que escoja le da acceso a varias estrategias de posicionamiento. El objetivo primordial es visibilidad, afirma Antonio Sánchez. Para ello obtienen una exposición de 20 de sus obras durante un año en la plataforma. Desde allí se comentan y se envían 90 notas de prensa a medios de comunicación.

Esto se combina con estrategias SEO de posicionamiento en plataformas virtuales con enlaces al sitio web exclusivo que se abre para cada artista. Allí los interesados en sus obras podrán encontrar diversas formas de contacto directo con los autores para conocer más detalles de su trabajo. La información de interés se publica en 10 idiomas distintos.

Solo los artistas seleccionados pueden acceder a este programa Antonio Sánchez, director de 1819 Art Gallery, explica que el Programa Anual de Posicionamiento en el Mercado del Arte no cobra comisiones a los artistas. Solo percibe una tarifa plana de suscripción, por lo que el 100 % de las ventas que haga cada autor será para él. El equipo de la plataforma también les proporciona asesoramiento a aquellos que requieran orientación para cerrar sus ventas.

El director del proyecto dice que, por la naturaleza del mismo, tienen que ser muy selectivos con los artistas que incluyen en su programa. Desde un principio, se han centrado en autores que seduzcan con la belleza de sus obras por la riqueza conceptual o las técnicas utilizadas que puedan envolver al espectador con su trabajo. Son sensaciones que no todos pueden generar. Antonio Sánchez agrega que, de todas formas, las plazas disponibles son muy limitadas.

Esta nueva propuesta ha resultado innovadora porque con ellos los artistas no tienen las limitaciones físicas de una exposición presencial. Además, en el caso de que la tengan, les sirve como un espacio para promocionarla y difundirla. Para los coleccionistas, también se ha convertido en un lugar idóneo donde encontrar talentos con potencial para invertir, con precios muy convenientes y sin intermediarios.



