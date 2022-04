La primera compraventa en criptomonedas en Baleares ya es una realidad Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 16:48 h (CET)

La compraventa de inmuebles con criptos ya es una realidad. Se acaba de conocer que una vivienda ha sido transmitida en Ibiza aceptando el pago de criptomonedas, según el despacho Martínez-Blanco Abogados, especialista en criptos y encargado de su gestión, siendo la primera que se formaliza en Baleares.

El pago del inmueble se llevó a cabo mediante Bitcoin y USDT.

El auge de los criptoactivos cada vez es mayor. Personas de todas las edades los poseen y los utilizan para un sinfín de transacciones. Sin embargo, es una tendencia más arraigada entre las nuevas generaciones, como es el caso de las conocidas generaciones millennial y centennial.

El mercado inmobiliario se ha sumado a la era tecnológica. De hecho, comprar una vivienda con criptomonedas ya es posible, pero para ello es necesario un acuerdo entre el comprador y el vendedor. Al tratarse de un tema novedoso y complejo, las personas que tengan dudas sobre el procedimiento pueden acudir a la asesoría de un abogado especialista en criptomonedas con experiencia personal en este sector, como los letrados del despacho Martínez-Blanco Abogados, que cuenta con sedes en Alicante, Palma de Mallorca e Ibiza, donde todos ellos tienen formación específica en criptomonedas así como experiencia personal en inversiones con criptomonedas y en su tratamiento fiscal y mercantil.

Pasos a seguir para adquirir una vivienda con criptomonedas Para comprar una vivienda con criptomonedas, es fundamental tener conocimiento de algunos datos importantes. Además, resulta muy recomendable contar con el asesoramiento de un especialista en derecho para evitar complicaciones jurídicas y fiscales.

Para concretar una compra o venta de un inmueble en criptomonedas, debe existir un acuerdo previo entre ambas partes. Por lo general, el criptoactivo más utilizado para este fin es el Bitcoin, a pesar de que este también debe ser en convenio mutuo.

Quien se disponga a realizar una transacción inmobiliaria en criptomonedas debe justificar la procedencia del dinero.

“Hasta la fecha también hemos utilizado la tokenización de inmuebles, pero cada vez más se está solicitando por los clientes una compraventa directa a través de pagos en criptos con el objetivo de simplificar la adquisición“.

Aspectos a tener en cuenta para comprar una vivienda con criptomonedas A la hora de comprar una vivienda en criptomonedas, hay algunos datos importantes que no se deben pasar por alto.

En primer lugar, el vendedor y el comprador deben tener muy claro que las criptomonedas son totalmente volátiles, aunque también pueden escogerse stablecoins. Es decir, saber que lo que se paga al día de hoy, en un futuro, puede ser mucho más, pero también muchísimo menos.

En segundo lugar, es preciso establecer una referencia FIAT a la hora de valorar un inmueble para así disminuir cualquier tipo de riesgos.

Cuando se adquiere una casa, piso, apartamento, etc., en criptoactivos, se debe pagar, igualmente, el IVA y el ITPAJD.

En el país, hay varias inmobiliarias que admiten la compra-venta de viviendas en criptomonedas, pero cada una tiene una forma de proceder y sus reglas particulares.

Los interesados en recibir un asesoramiento de la mano de un abogado cripto sobre su particular situación pueden acceder a la página web del despacho de abogados Martínez-Blanco Abogados, donde se encuentran las direcciones de cada unas de sus sedes y sus teléfonos de contacto.



