Botas seguras para la construcción en el catálogo de Mavinsa

miércoles, 27 de abril de 2022, 16:27 h (CET)

Hay actividades que, si no se cuenta con las herramientas de seguridad apropiadas para proteger la integridad de los trabajadores, pueden implicar grandes riesgos. Uno de los sectores en los que es importante que el equipo de trabajo se encuentre protegido de pies a cabeza es el de la construcción. En este sentido, es fundamental que el empleador proporcione botas seguras para la construcción a sus empleados.

En este sentido, Mavinsa incluye en su amplio catálogo de artículos botas de seguridad Foca para la industria y la construcción, que tienen alta resistencia a ácidos e hidrocarburos y, a la misma vez, proporcionan comodidad, flexibilidad en los movimientos y gran durabilidad.

Mavinsa dispone de un amplio catálogo para trabajar protegido En lo que respecta al calzado de seguridad de PVC, las botas Foca Segur son ideales para los trabajadores de la construcción, ya que cuentan con una puntera metálica que resguarda los pies ante la caída de objetos de hasta 25 kilos, plantillas de acero antiperforación y suela antiestática con estrías para evitar resbalones. Asimismo, su diseño incluye una pestaña quita bota en la parte trasera, protector de tobillos y un mejor sistema de agarre al pantalón.

Al mismo tiempo, este artículo ofrece al trabajador la comodidad necesaria para pasar toda su jornada laboral, puesto que su forro interior está fabricado en poliuretano y licra. Además, las botas están preparadas para resistir entornos fríos de hasta 40 grados bajo cero y el contacto con sustancias como hidrocarburos, grasas, aceites, combustibles, productos orgánicos, de limpieza y desinfectantes, etc., cuidando así todos los aspectos de seguridad e higiene de los empleados.

Características de las botas Mavinsa Esta empresa, con más de 50 años en el sector de la elaboración y transformación de materiales plásticos, destaca en la innovación y la generación de valor agregado a sus productos, además de cumplir con todas las normas ISO vigentes. Para ello, la empresa realiza un proceso de investigación acerca de las necesidades específicas de cada actividad para determinar las características a mejorar y, por consiguiente, lograr unas botas optimizadas con altos estándares tecnológicos.

A través de su tienda online, los clientes pueden comprar todo tipo de calzado de seguridad, con distintas prestaciones técnicas, ergonomía y diseños, y para una gran variedad de sectores como el alimenticio, la industria y la construcción, la pesca, la agricultura y el tiempo libre.

Para contar con una plantilla de empleados protegidos adecuadamente con un calzado confortable, las botas Foca de Mavinsa se alzan en el mercado como una de las mejores opciones posibles.



