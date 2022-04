NBQ Petrosecur Defensa, sistema de filtración de aire de PetroSecur Seguridad y Defensa Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 16:14 h (CET)

En cualquier complejo residencial o en instalaciones como hoteles, edificios corporativos, campos de golf o espacios corporativos existen riesgos de seguridad que deben considerarse para garantizar la tranquilidad de los propietarios y quienes hacen vida en estas instalaciones.

Es recomendable que, en cuanto a seguridad perimetral, se confíe el trabajo a profesionales con experiencia y que conozcan las necesidades del sector, ya que esto les permite ofrecer soluciones efectivas adaptadas a cada caso en específico.

PetroSecur Seguridad y Defensa es una empresa que reúne estas características y se mantiene a la vanguardia con productos que reúnen lo mejor de la ingeniería, la defensa y la seguridad para ofrecer tranquilidad a sus clientes. La instalación del sistema de seguridad de NBQ PeTroSecur Defensa protegen de todos los gases de guerra conocidos.

Un sistema de máxima seguridad es NBQ PeTroSecur Defensa NBQ PeTroSecur Defensa es una solución que forma parte de los productos innovadores que esta empresa promueve. Se trata de un sistema de filtración de aire de cuatro etapas que protege de todos los gases de guerra conocidos y de armas de todo tipo, y que posee un sistema de filtrado único eficiente para eliminar cualquier agente contaminante biológico, polvo de lluvia nuclear, entre otras sustancias tóxicas.

Su sistema está adecuado para su uso en búnkeres nucleares, refugios de supervivencia y cámaras acorazadas y pueden ser utilizados en cualquier entorno doméstico o comercial con alto riesgo de ataque o contaminación. Una de las características por las que esta empresa destaca es por el diseño de instalaciones de alta seguridad. Por esta razón, hoy en día, se encarga de la seguridad de villas reconocidas de Europa, lo cual le ha servido para su sólido posicionamiento en el mercado actual de este sector.

Asesorías sobre seguridad que se adaptan a todas las necesidades En PeTroSectur, se encargan de estudiar cada caso en particular para presentar a sus clientes las mejores alternativas de seguridad, acompañando cada etapa del proyecto que va desde la visita inicial, el diseño, la planificación y el desarrollo del trabajo del sistema de seguridad elegido.

Todos los profesionales que forman parte del equipo de trabajo cuentan con una amplia experiencia y están especializados en sistemas de seguridad diseñados con altos estándares de calidad. Todos sus proyectos han sido desarrollados por ingenieros, directores de seguridad y personal ex militar, todos con extensa carrera en este sector.

Muchos de sus clientes avalan el profesionalismo de esta empresa por sus conocimientos, vocación de servicio y eficiencia en cada proyecto ejecutado. De igual forma, ofrece servicios de seguridad en eventos, blindaje de vehículos, ciberseguridad, entre muchos otros; y pueden ser contactados en sus sedes ubicadas en las ciudades españolas de Barcelona, Madrid, Málaga y delegación Europa Central en República Checa o a través de su página web.



