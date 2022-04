Airclos dispone de puertas plegables de aluminio para aportar amplitud a cualquier espacio Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 16:16 h (CET)

Las puertas plegables están conformadas por varias piezas que se pliegan sobre sí mismas. Sus características las convierten en la mejor alternativa para ahorrar espacio y para separar los diferentes ambientes y áreas de una casa, piso, apartamento, oficina, local comercial, etc.

Además, también suelen utilizarse mucho en los armarios. Este tipo de puertas han ido evolucionando con el paso de los años. Actualmente, las hay con muchos diseños y acabados, adaptadas a cada necesidad y tipo de decoración, así como de diferentes materiales como el aluminio, cristal, vinilo, madera, etc., dependiendo de cada fabricante. Por ejemplo, en España, la empresa Airclos elabora puertas plegables de aluminio de la más alta calidad, ajustándose a los requerimientos de cada cliente.

Por qué muchas personas prefieren optar por las puertas plegables Son muchas las personas que, hoy en día, prefieren optar por las puertas plegables para decorar o remodelar sus espacios. La razón es que estas ofrecen muchas ventajas, una de las principales es que son versátiles pues, dependiendo de cada diseño, se pueden colocar en la cocina, los baños, las habitaciones o en los armarios. Además, son 100 % adaptables, ya que su tamaño puede cambiar con solo quitar o agregar paneles.

Otro de los grandes beneficios de este tipo de puertas es que ayudan a ahorrar espacio, por lo que se utilizan en estancias más pequeñas. Adicionalmente, su instalación es muy práctica y sencilla. Las puertas plegables son muy elegantes y se pueden elaborar a medida, para que combinen con diferentes estilos de decoración, ya sea nórdico, escandinavo, minimalista, rústico, moderno, industrial, romántico, oriental, art deco o náutico, entre otros.

Características de las puertas de aluminio elaboradas por Airclos La empresa Airclos fabrica puertas plegables de aluminio para cerrar espacios y dividir estancias de hogares y negocios. Este aislamiento térmico es muy importante y contribuye al cuidado del medioambiente. Sumado a esto, los sistemas de estas puertas están elaborados con juntas de estanqueidad que protegen de la lluvia y el viento.

Las hojas de vidrio que poseen las puertas plegables requieren de una limpieza muy sencilla y permiten disfrutar de una vista panorámica para contemplar con total plenitud el ambiente exterior. Las puertas plegables se pueden solicitar personalizadas, con el color de preferencia, con formas curvas o poligonales y vidrios de seguridad.

Los interesados en visualizar los productos de Airclos pueden ingresar en la web de la empresa, donde hay disponible un catálogo con 14 series de puertas plegables para todos los gustos.



