Eurosegur y su propuesta de toallas desechables Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 16:01 h (CET)

Las toallas desechables son un elemento indispensable cada vez en más sectores, ya que se pueden encontrar, por ejemplo, en gimnasios, hoteles, spas, clínicas y también en peluquerías. A esto se le suma el hecho de que hay muchas personas que prefieren usar este tipo de toalla a nivel personal.

La empresa Eurosegur, dedicada principalmente al sector de la belleza y las peluquerías, ha creado una toalla desechable que no solamente posee una excelente calidad en comparación a las ya existentes en el mercado, sino que además cuenta con otras características que las hacen superiores en distintos aspectos.

Toallas desechables de celulosa Secantex Plus Lo primero que se destaca en las toallas desechables creadas por Eurosegur, llamadas Secantex Plus, es su alta calidad. Además de eso, al compararlas con otras similares fabricadas de algodón tradicional, estas son capaces de ofrecer incluso muchos más beneficios, considerando que se trata de un producto que no solo es más higiénico, sino que además son toallas totalmente biodegradables.

Esta característica las convierte en toallas respetuosas con el medioambiente que promueven no solamente el ahorro de dinero, sino también de agua y de agentes químicos que dañan y contaminan el ecosistema. Las Toallas Secantex Plus vienen envasadas en paquetes de 100 unidades, por lo cual independientemente del sector en el que vayan a utilizarse, con un paquete habrá suficientes como para cubrir las necesidades de cualquier negocio. Además, son bastante económicas, teniendo en cuenta la calidad y las características que poseen.

Beneficios de las toallas desechables de Eurosegur Al usar estas toallas desechables se obtienen diversos beneficios. Por ejemplo, el usuario podrá ahorrar dinero, al no tener que gastar en detergentes, de agua o de luz para usar la lavadora en el momento de limpiarlas. En este sentido, a largo plazo resulta mucho más rentable el uso de toallas desechables por encima de las tradicionales.

Por otro lado, también ayudan a ahorrar tiempo, ya que, por ejemplo, el encargado de una peluquería podrá dedicarse enteramente a gestionar su negocio, sin tener que preocuparse por el lavado o secado de las toallas. Además, con 100 unidades en un solo paquete, el usuario tendrá las toallas que necesite para atender las necesidades de su negocio durante unos cuantos días. Por último, las toallas desechables de Eurosegur están fabricadas 100 % a base de pulpa de madera, se biodegradan fácilmente y contribuyen a reducir la enorme cantidad de desechos y residuos químicos que diariamente se vierten a ríos, mares y océanos.

Adquirir estas toallas es tan fácil como ingresar en la web de Eurosegur. La empresa cuenta además con sistema de envío a toda España, con algunas condiciones que pueden hacer que incluso la entrega sea totalmente gratis.



