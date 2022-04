Elegansse Gavá Mar, centro de medicina estética de referencia del área del Baix Llobregat Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 15:48 h (CET)

A lo largo de los años, la medicina estética ha ido incorporando técnicas cada vez menos invasivas. De esta manera, se ha ido consolidando como la alternativa ideal para resolver problemas tanto estéticos como de salud de hombres y mujeres de todo el mundo. No obstante, para obtener resultados garantizados es fundamental acudir a expertos del sector que puedan ofrecer un tratamiento personalizado a cada paciente.

Este es el caso del centro de medicina estética Barcelona Elegansse Gavá Mar, que se ha posicionado como uno de los centros de referencia por ofrecer profesionalidad y resultados favorables en todos los procedimientos.

Un equipo profesional liderado por una reconocida doctora Uno de los principales aspectos a destacar de Elegansse Gavá Mar es el equipo tanto técnico como profesional que lo conforma. Los expertos de la clínica están encabezados por la reconocida Doctora Carolina Pérez Negueruela, especialista no solo en medicina estética, sino también en cirugía cardiovascular, dermatología y cosmética. Esta profesional se mantiene constantemente actualizada con las innovaciones del mercado para poder ofrecer siempre los mejores resultados que la ciencia brinda a sus pacientes.

Todo ello ha llevado a Elegansse Gavá Mar a convertirse en el centro de medicina estética Barcelona de confianza de muchos pacientes en Gavá, Castelldefels, Viladecans, Sant Boi y el Prat de Llobregat.

Soluciones también para determinados problemas de salud La medicina estética es ampliamente conocida por mejorar aspectos físicos de los pacientes. Estas correcciones pueden ser tanto faciales como corporales, pudiendo eliminar arrugas, granos y exceso de grasa, rejuvenecer determinadas zonas o aumentar partes como los labios o los pómulos. No obstante, esta disciplina también ofrece soluciones a determinados problemas de salud. En este sentido, mediante la medicina estética se puede tratar el bruxismo, los hongos o la sequedad vaginal, entre muchas otras patologías.

Así pues, la medicina estética se va consolidando como un campo cada vez más importante para la medicina, ya que ofrece soluciones a patologías que hasta ahora no se podían tratar o, al menos, no se podía hacer de una forma poco invasiva. Estas posibilidades son todavía mayores cuando se acude a un centro de medicina estética Barcelona como el de Elegansse Gavá Mar que, además de ofrecer tratamientos de medicina estética facial y corporal, cuenta con procedimientos de cirugía, planes de nutrición y tratamientos para problemas capilares, entre muchos otros. Todos los interesados en conocer sus servicios pueden contactar con los diferentes centros ubicados en Cataluña y Cantabria.



