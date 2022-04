Año Cero Comunicación se revoluciona este 2022: refuerza su área MK digital y cartera publicitaria Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 17:13 h (CET) Nuevo equipo y colaboradores para crecer en el área MK digital, refuerza su posición en el mercado publicitario con nueva cartera premium y se afianza en RRSS con sus más de 20 años de experiencia En colaboración con la agencia especialista digital Teipe Digital y con la incorporación en colaboración de Carolina Gomez (community manager de gran trayectoria) o Ivan Figuera (Branding ESIC y nuevo MK digital) la agencia refuerza su área digital con profesionales de prestigio y experiencia jóvenes y actuales.

Una oferta muy atractiva que se complementa con la cartera de publicidad premium que la agencia ofrece ahora en este mercado competitivo y especial del mundo digital en los medios y la oferta tradicional.

CANAL YOU TV ( Canal de referencia con 2800 hogares en español LGTBI), El Cierre Digital, el grupo de medios especializado en posicionamiento local y regional Tecnia Comunicación o Pasarela de Asfalto ( revista cultural especializada en lifestyle de lujo), LGTBI+ Canal YOU, la cartera de Año Cero Comunicación es hoy una plataforma muy atractiva que suma mas de 5 millones de audiencia eficaz y sobre todo muy actual, con contenidos ad hoc y posicionamientos publicitarios ( Bd, Bc…) de alta eficacia o con programas y anuncios a cargo de la productora Factoría Iris que son altamente competitivos y creativos para públicos muy fieles.

Teipe Digital es una compañía joven, de gran resolución y autora de la nueva web de la compañía Año Cero Comunicación www.cerocomunicacion.com o también de webs de referencia como www.esfascinante.com como España Fascinante entre otras.

Carolina Gomez es Licenciada en Ingeniería industrial con especialización en MK digital y Community manager de compañías como Juno Papers, Virtual Brand o en Acate Elite, es especialista en RRSS, creación de contenidos digitales y branding de marca de gran trayectoria. Ivan Figuera, por su parte, es ejecutivo, ingeniero con experiencia en gestión de Proyectos para Repsol (7 años) y Máster en Dirección de Comunicación y Marketing en ESIC (Madrid) especializado en estrategias SEM, SEO, y mercadotecnia.

A todo ello Año Cero Comunicación suma el desarrollo del proyecto internacional CUSZENZA (The Sustainable Clothing Company) y la nueva línea de Eventos Experenciales Elite, desarrollado con dos compañías líder en todo el mundo con Emiratos árabes y Kuwait que dará muchas noticias en breve.

