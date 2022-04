XTB obtiene un beneficio récord de 54,4 millones en el 1T de 2022, superior al obtenido durante todo 2021 Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 17:17 h (CET) El beneficio neto consolidado en el primer trimestre de 2022 supone un 179% más que en el mismo periodo del año anterior. La compañía obtiene 55.300 nuevos clientes durante los 3 primeros meses del año, una cifra similar a la de clientes conseguidos durante 2018 y 2019 juntos. Incremento de un 39,9% interanual en el volumen de transacciones de los clientes en instrumentos Derivados (CFDs): de 1,12 millones a 1,56 millones de lotes XTB acaba de anunciar sus resultados preliminares del primer trimestre de 2022. Durante este periodo, ha generado un beneficio neto consolidado trimestral récord en la historia de la compañía: 54,4 millones de euros, una cifra mayor a la conseguida durante todo el ejercicio de 2021. Los factores más significativos que han determinado dichos resultados han sido la alta volatilidad en los mercados financieros y de materias primas, provocado por la actual situación geopolítica, así como el crecimiento constante del número medio de clientes activos.

Los 54,4 millones de euros de beneficio, comparados con los 19,5 millones de euros del año anterior (incremento de 34,9 millones de euros anuales), se desglosan en unos ingresos por operaciones durante el primer trimestre de 94,6 millones de euros (en el 1º Trimestre de 2021: 40,8 millones de euros), y unos costes operativos de 28,2 millones de euros (en el 1º Trimestre de 2021: 19,0 millones de euros).

Durante el primer trimestre de 2022, XTB obtuvo 55.300 nuevos clientes, alcanzando la cifra total de 481.900. Solo en este periodo, la compañía ha conseguido casi el mismo número de clientes que en todo 2018 y 2019 juntos (20.672 y 36.555, respectivamente). Especialmente notable es el incremento en el número medio de clientes activos. En este primer trimestre sumaban 149.800 clientes activos, comparados con los 103.400 en el primer trimestre de 2021 y los 112.000 clientes de media a lo largo de todo el pasado ejercicio. Esta cifra de clientes activos durante el primer trimestre de 2022 es mayor que el número total de clientes adquiridos por la compañía desde su fundación en 2004 hasta el año 2019.

Esto se ha traducido en un incremento del volumen de negociación de clientes en instrumentos Derivados (CFDs) expresados en contratos (lotes) hasta alcanzar los 1,56 millones, frente a los 1,12 millones de lotes en el periodo correspondiente de 2021, lo que supone un incremento del 39,9%.

“La volatilidad de los mercados financieros ha permitido una mayor actividad de nuestros clientes y nos ha ayudado en los resultados, pero los datos constatan algo más profundo, el incremento estable de inversores de todas las edades que nos eligen como referentes a la hora de invertir sus ahorros o hacer sus primeros pasos en los mercados”, comenta Alberto Medrán, Director General de XTB España, Portugal y Rumanía.

En cuanto a los ingresos por tipos de instrumentos, los activos a la cabeza fueron los Derivados (CFDs) sobre índices, con un 57,4% de cuota de negociación frente al 39,9% del año anterior. Destacan los índices US 100, US 500, DAX Alemán (DE30) o el Ruso RUS 50 como los más relevantes.

XTB, uno de los brokers online más reconocidos, seguro y competitivo del mundo está presente con oficina en España desde 2008. Además de sus servicios a clientes minoristas, también ofrece servicios a clientes institucionales bajo la marca X-Open Hub, proporcionando liquidez y tecnología a otras instituciones financieras. Durante el primer trimestre de 2022, esta actividad ha generado unos beneficios operativos por un total de 3,4 millones de euros.

Los costes operativos del primer trimestre de 2022 sumaron 28,2 millones de euros, siendo 9,2 millones más altos que durante el periodo correspondiente del año anterior, cuando alcanzaron la cifra de 19,0 millones de euros.

“Nuestra prioridad es proporcionar a nuestros clientes la mejor experiencia de inversión en Bolsa. Es por eso que estamos mejorando de manera constante la calidad del servicio para los clientes actuales, incluyendo facilidades como el formulario W8-BEN, que permite una reducción fiscal sobre los dividendos de EEUU y que está activo desde enero”, comenta Medrán.

Acerca de XTB

El Grupo XTB es uno de los mayores brokers de Derivados (CFDs), Acciones y ETFs del mundo cotizado en Bolsa. El Grupo XTB cuenta con entidades reguladas por las mayores autoridades de supervisión del mundo, como la FCA, CNMV, BaFin, AMF, CySEC o KNF entre otras. Con más de 16 años de experiencia, el Grupo XTB proporciona a los inversores minoristas e institucionales, acceso instantáneo a cientos de mercados globales. XTB es una empresa fintech basada en la confianza, la tecnología y el soporte al Cliente. Desde 2004, el Grupo XTB se ha expandido a 12 mercados en Europa, América Latina y Asia, atrayendo a más de 352.000 Clientes. En 2021, recibió licencias para operar en los Emiratos Árabes Unidos y Sudáfrica. A través de las plataformas propias y multi-premiadas xStation y xStation Mobile, ofrece más de 5.400 instrumentos financieros, incluyendo Acciones, ETFs y Derivados (CFDs sobre divisas, índices, materias primas, acciones, ETFs y criptodivisas). A través de X-Open Hub, XTB proporciona la mejor tecnología para instituciones financieras de todo el mundo ofreciendo servicios al Cliente Institucional. Más información en www.xtb.com

