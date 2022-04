¿Cuáles son las ventajas del aislamiento SATE?, por Façanes Maresme Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 15:21 h (CET)

El aislamiento térmico resulta una necesidad básica para cualquier tipo de vivienda, que se debe cubrir para mantener la climatización en óptimas condiciones y garantizar el confort y la calidad de vida. Por este motivo, Façanes Maresme se ha especializado en SATE aislamiento para ofrecer una de las soluciones más demandadas en todo el país a Girona y Barcelona.

SATE aislamiento térmico eficiente Conocido por sus siglas, SATE hace referencia al sistema de aislamiento térmico de exterior, el cual es un tipo de aislamiento que se basa en revestir una vivienda con materiales que regulan la temperatura que entra del exterior y de igual manera, ecualizan el sonido de las calles. A diferencia de otros aislamientos, el sistema SATE cuenta con una gran variedad de ventajas a corto y largo plazo que han hecho de este el método preferido por gran parte de la comunidad española.

El objetivo del SATE aislamiento es proteger la vivienda en su parte exterior. Además, está fabricado para reducir los puentes de aire. De esta manera, el calor no ingresa a la vivienda en verano ni el frío en invierno. Esto también permite ahorrar en las facturas energéticas mensuales.

En su interior, el material que compone este sistema de exterior de fachada puede variar dependiendo del proveedor, así como del tipo de edificio. Sin embargo, los más usuales son los elaborados a partir de placas de poliestireno expandido o extruido, así como los paneles de lana mineral.

Este sistema es perfecto tanto para grandes viviendas como para bloques de pisos, ya que su implementación no requiere la intervención en cada apartamento, de modo que se puede trabajar sin involucrar a los residentes.

Proceso para aislar un edificio con el sistema SATE Al ser un tipo de aislamiento de exterior, es fundamental que la empresa de instalación revise previamente la estructura de la fachada, para así definir sus posibles debilidades. Tras el control, se deben limpiar cautelosamente todas las paredes en las que se va a colocar el SATE.

Luego se instalan los perfiles de arranque, un material que se ajusta en el edificio previo al aislamiento como una protección para la humedad y los golpes, para que en el proceso de la instalación la fachada del edificio esté completamente resguardada. Ya en este punto la instalación comprende todo el montaje del SATE aislamiento y la añadidura de los toques finales de protección.

Todo ello hace que sea fundamental contratar un equipo de expertos en la instalación de SATE aislamiento como el de Façanes Maresme, capaces de dotar de la mejor tecnología a las viviendas para sacar el máximo partido a su confort.



