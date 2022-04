Iván Oller ofrece mentorías personalizadas para el crecimiento de negocios online Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 13:45 h (CET)

Hoy en día, el comercio electrónico está muy presente, no solo por los cambios de hábitos de compra de las personas, sino también por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del covid. Este año, de acuerdo a la consultora XChannel, el sector creció un 21 % en España, con un aumento de facturación de aproximadamente 18 millones de euros.

No obstante, aún existen negocios que no han sabido adaptarse a este modelo. Para esta clase de empresas, el experto en marketing digital Iván Oller ofrece mentorías personalizadas para hacer crecer empresas en el ámbito del e-commerce.

Cómo hacer crecer la facturación, de la mano de Iván Oller Aumentar las ventas, impulsar un negocio o llevar adelante un emprendimiento a través de internetpuede ser complicado si no se cuenta con las herramientas adecuadas a las necesidades de cada empresa. El e-commerce ofrece la posibilidad de mostrar los productos y servicios que se ofrecen sin límites geográficos, por lo que la competencia es más grande que en el terreno offline.

Por ello, con tal de difundir las actividades de una marca, es importante utilizar los instrumentos que ofrece el marketing digital para conseguir un mejor posicionamiento y mayor visibilidad en internet. A través de su servicio de mentorías, Iván Oller se focaliza en la formación específica en comercio electrónico para emprendedores, así como en la gestión personalizada de anuncios para tiendas online en distintas plataformas. Así, mediante el análisis detallado de cada caso, el consultor identifica los puntos a mejorar para proponer un plan de acción con diferentes fases que aseguran resultados a corto y mediano plazo.

Factores a tener en cuenta del comercio electrónico El hecho de que una firma aparezca en los primeros lugares de los resultados de los motores de búsqueda aumenta su visibilidad y la confianza de los potenciales clientes. Para ello, el posicionamiento orgánico a través de palabras clave es fundamental para posicionar el contenido de una página. Asimismo, ofrecer transparencia en los métodos de pago y una buena experiencia de usuario son elementos muy importantes para la fidelización.

Por otro lado, es recomendable tener una página web con diseño adaptado a todos los dispositivos y optimizar las redes sociales de la marca, ofreciendo contenido relevante y adecuado al público objetivo. Además, ofrecer una atención al cliente a través de todos los canales y de la manera más rápida posible, aumenta la posibilidad de que la persona vuelva a la tienda.

En consecuencia, conseguir la expansión de un negocio a través de internet requiere, no solo energías y recursos económicos, sino también conocimiento especializado de manera personalizada. Por lo tanto, si se considera la experiencia de Iván Oller en marcas como Postureo Andaluz, con más de 1,5 millones de seguidores en redes sociales, contratar su servicio de mentorías es una alternativa fiable para la evolución online.



