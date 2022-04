Mejorar la comunicación de los colegios con las familias de la mano del software de gestión de Aula 1 Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 13:26 h (CET)

La educación no ha sido la excepción en el impacto que ha promovido la transformación digital.

Hoy en día, a través de un software de gestión, los colegios pueden centralizar las comunicaciones con los docentes y las familias en una misma plataforma.

Este beneficio les permite a los centros formativos modernizar su gestión y mejorar la eficiencia académica al poder establecer relaciones más cercanas con los representantes y alumnos.

En España, la empresa informática Detecsys, de la mano de Microsoft, ha creado Aula 1, una de las primeras plataformas de ERP de colegios alojada en la nube que ofrece soluciones para el manejo integral de los centros educativos en diversas áreas.

Aula 1 mejora la comunicación en los colegios El software de Aula 1 dispone de varios módulos para gestionar las escuelas, entre ellos, el área de comunicaciones. Dentro de esta, los colegios pueden notificar cualquier evento, crear un calendario de evaluaciones e inclusive compartir las calificaciones de los alumnos, a través de correo electrónico, mensajería directa o comunicados push dentro de la app. La información aparecerá automáticamente en el área del estudiante, familiar o profesor en tiempo real.

Otra ventaja de la plataforma es que tiene una interfaz fácil de usar, además de un asistente que permite a los centros educativos enviar correos electrónicos masivos y filtrarlos a distintos grupos de usuarios de manera eficaz. Esto es debido a que el software cuenta con las últimas tecnologías antispam que garantizan al máximo las entregas de correos, esto evitará que los destinatarios no reciban la información.

Las ventajas de contar con un software de gestión en los centros educativos Todas las instituciones educativas, independientemente de su nivel, requieren coordinar distintas áreas para garantizar tanto la calidad del servicio académico como su rentabilidad financiera. En este sentido, Aula 1 surge como solución tecnológica de gestión integral que consta de tres módulos: uno para la gestión económica, otro para la gestión académica y otro para la comunicación.

Cada una de estas áreas supone un gran beneficio para los colegios y universidades. Por ejemplo, el módulo de finanzas permite llevar un mejor control de la facturación, generar avisos de cobro y gestionar toda el área financiera de la institución para detectar a tiempo cualquier fallo administrativo.

Por otro lado, su herramienta de comunicación en línea permite optimizar los recursos y ahorrar costes al no tener que gastar en impresiones de boletines o invertir en otras aplicaciones de interacción, facilitando de esta manera un ahorro de hasta el 50 % en costes de infraestructura.

Adicionalmente, gracias a su integración con la tecnología cloud, esta herramienta facilita a los estudiantes y profesores crear espacios online por aula o materia y garantizar una educación de óptima calidad. En la actualidad, la plataforma Aula 1 se encuentra en proceso de expansión por toda España, posicionándose como una de las mejores alternativas para digitalizar centros educativos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ¿Cómo calcular la tasación de un coche? Los beneficios de contar con un coach empresarial que guíe en el crecimiento de un negocio, por CEO Sphere La aplicación de la genética en la oncología, el programa Genómica en cáncer ¿Cómo valorar una empresa? Iván Oller ofrece mentorías personalizadas para el crecimiento de negocios online