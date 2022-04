¿Cuáles son las tendencias en decoración de salones? Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 13:14 h (CET)

El salón es el área principal de un hogar. Por eso, la mayoría de personas cambian su decoración a menudo con tal de conseguir el espacio ideal.

Las tendencias en decoración de salones con colores que combinan con rojo pueden ser todo un descubrimiento, se detallan en cualquier página web de decoración y giran en torno a un sitio cómodo en el que los habitantes del hogar puedan pasar gran parte del tiempo y que, a su vez, refleje la personalidad del estilo decorativo.

Estilos para la decoración de salones La decoración de interiores pretende buscar los colores y elementos decorativos que hacen de una vivienda común el espacio ideal para cada persona. Específicamente, se podría decir que los salones son el alma de la decoración general del hogar y, para decorarlos, se debe tener en cuenta el espacio del que se dispone, pues este va a definir qué tipo de estilo se puede adaptar.

Actualmente, el estilo de decoración Japandi es uno de los más implementados, ya que representa una combinación agradable de lo moderno y lo clásico. Del mismo modo, los elementos decorativos del salón van a depender del tipo de mezcla que se va a realizar, este puede ser japonés o nórdico. El minimalismo, por su parte, es una tendencia muy popular, ya que representa la reducción de cosas innecesarias en el hogar para aprovechar completamente el espacio. Otra tendencia que está en auge es la decoración étnica, por su posibilidad de combinación y texturas vistosas. Este estilo globalizado se centra en las diferentes culturas, para proporcionar un espacio combinado que represente la personalidad de cada dueño.

No obstante, si hay una tendencia que se mantiene al pasar de los años, es el estilo rústico moderno. Esta estética se inspira en lo vintage combinado con lo nuevo, para hacer de una estancia antigua un espacio completamente original.

Las tonalidades que dan vida al salón La decoración es sinónimo de color y, una vez elegido el estilo, se debe comenzar a definir las tonalidades que darán vida a todo el lugar. Para este 2022, los colores pasteles son un acierto. El rosa, amarillo, verde y azul son los más utilizados en la decoración moderna, pues representan comodidad visual y le dan personalidad al hogar.

No obstante, si se busca una decoración de salones más tranquila, la combinación de dos tonalidades color tierra con el blanco da una imagen limpia y a la vez rústica, cuyo resultado es completamente atractivo a la vista.

Finalmente, para conocer hacia dónde se inclinan las nuevas tendencias del diseño de interiores, MeGustaDecorar contiene información sobre todo lo que se debe saber sobre la decoración de salones.



