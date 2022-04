Así suena el español en el mundo. Preply crea un juego para celebrar el día del idioma español Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 13:38 h (CET) Preply celebra el día de la lengua española con un juego que pone a prueba la capacidad de reconocer los diferentes acentos del español. 21 tutores nativos de los diferentes países de habla hispana han participado en la creación de este divertido juego que pone de manifiesto la variedad y la riqueza del idioma español El Día de la Lengua Española de la ONU se celebra anualmente el 23 de abril, la celebración busca concienciar al personal de la Organización, y al mundo en general, acerca de la historia, la cultura y el uso del español. Hace más de una década que la Organización apuesta por el multilingüismo, motivo por el cual ha optado por celebrar su diversidad cultural a través del establecimiento de los "Días de las Lenguas" para sus seis idiomas oficiales.

Preply ha querido unirse a esta celebración e invita a poner a prueba el conocimiento de los acentos del español en el mundo con un juego.

Juego de los acentos del español

Algunos de los aspectos a considerar para tener éxito al participar son la presencia o ausencia de los siguientes rasgos de pronunciación y el uso de determinados pronombres:

• Seseo: Consiste en pronunciar como /s/ las letras c (ante e, i) y z. El uso del seseo se extiende por toda Hispanoamérica. En España, es general en Canarias y en algunas zonas de Andalucía. El resultado es claro al considerar un ejemplo. Aquellos que posean una pronunciación con seseo dirán /servesa/ en lugar de “cerveza”.

• Ceceo: En contraposición al punto anterior, consiste en pronunciar la letra s de forma igual o semejante a como se pronuncian en las zonas centro, norte y este de España las letras c (ante e, i) y z, es decir, con sonido interdental fricativo sordo /z/. En América este rasgo fonético está muy poco extendido.

• Lambdacismo: Es una particularidad que se produce en el habla y consiste en la pronunciación de la consonante r como una l. Es habitual, sobre todo, en el área del Caribe hispanohablante (Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Colombia, Panamá), pero también se registra en regiones del sur de España. El lambdacismo provoca un cambio en la pronunciación bien marcado, donde por ejemplo la palabra “verde” se convierte en /velde/.

• Rotacismo: Consiste en la inversión en el uso de /r/ cuando corresponde /l/ en posición final de palabra o de sílaba. Es decir, lo contrario al lambdacismo.

• Yeísmo rehilado: En la mayor parte de Argentina y en todo Uruguay, se da esta diferencia con respecto al resto de Latinoamérica. La pronunciación de la “ll” y la “y”, se sustituye por un sonido similar al de la “sh”. Razón por la cual, la pronunciación de palabras como “pollo”, “playa” y “llorar” se convierte en /posho/, /plasha/ y /shorar/.

• Aspiración de la “s”: La aspiración de la “s” consiste en sustituir la articulación concreta de esta consonante por un sonido aspirado. Se da en algunas partes de Andalucía, Canarias y también en buena parte de América: el Caribe, Centroamérica, Venezuela, costas de México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina.

• Vosotros y ustedes: En Hispanoamérica no existe el pronombre personal “vosotros”, y se sustituye por “ustedes”. Por ende, tampoco se utiliza la forma verbal de la segunda persona del plural. Este rasgo diferenciador también se da en Canarias.

• Voseo: En Argentina principalmente, pero también en Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay, se utiliza el pronombre personal "vos" en lugar de "tú". Mientras que el uso de "usted" se reserva únicamente para contextos de comunicación más formal y respetuosa.

Tras conocer algunas de las características del habla hispana en diferentes países es posible probar suerte jugando:

Juego de los acentos del español

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.