El lujoso hotel construido por Hernán Westmann en Nordelta Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 13:38 h (CET) En un contexto en que el sector turístico y en particular el hotelero empiezan a presentar una recuperación veloz, construir un hotel nuevo es todo un desafío. Ello, especialmente considerando la amplia competencia que existe en el sector en la actualidad y las demandas de nuevos tipos de clientes y huéspedes. En este sentido, el nuevo hotel lujoso de Hernán Westmann en Nordelta, Argentina, propone ofrecer servicios de excelencia en un sitio con gran potencial para el turismo ¿Por qué construir un hotel en Nordelta, Argentina?

En la actualidad, Nordelta es una de las urbanizaciones más destacadas en el país sudamericano, ubicada en la Provincia de Buenos Aires, particularmente en el turístico municipio de Tigre. Hoy, es una zona muy exclusiva donde priman la tranquilidad y el contacto con la naturaleza, pero sin perder de vista por ello los beneficios de la cercanía con la ciudad.

De acuerdo a lo que explica Hernán Westmann, una de las principales razones del crecimiento de Nordelta a lo largo de los últimos años tiene que ver con la búsqueda de un cambio de vida en un contexto de ciudad. Es decir, por el deseo de acceder a un estilo de vida más tranquilo y seguro manteniendo las ventajas de vivir cerca de ciudades grandes como lo son Tigre y, no muy lejos de allí, la Ciudad de Buenos Aires.

Hoy en día, Nordelta cuenta con un total de 23 barrios comercializados de distintas tipologías. Desde zonas frente al lago central hasta áreas dedicadas a edificios exclusivos o zonas de comercio y empleo, las posibilidades son variadas. En este contexto, construir un hotel en Nordelta no solamente es una posibilidad, explica Hernán Westmann, sino una gran oportunidad para aprovechar el potencial turístico de esta parte de Buenos Aires y los excelentes servicios que Nordelta, en sí mismo, ofrece.

¿Cuáles son las características de un buen hotel según Hernán Westmann?

La construcción del hotel en Nordelta, Argentina, por parte de Hernán Westmann fue pensada para ofrecer un alojamiento de lujo con servicios de primer nivel. En este sentido, Westmann explica que hay ciertos aspectos que todo buen hotel debe cumplir y sobre los que se basa a la hora de encarar una construcción. Estos son:

Comodidad para el buen descanso

Ciertamente, si bien son muchas las razones por las que una persona puede ir a un hotel, lo cierto es que todo usuario debe poder descansar mejor allí que en otros espacios en los que transita su día a día. Debe poder tener un sueño reparador. Por eso, no sólo las camas deben ser cómodas y de buen tamaño sino que las habitaciones en general deben ser acogedoras.

Una buena limpieza

La limpieza es fundamental para la comodidad de las personas y para dejar una buena impresión en los huéspedes. Esta debe ser exhaustiva para satisfacer a los clientes y generar confianza.

Conectividad adecuada

Hoy en día, cuando las formas de trabajar han cambiado y cuando las personas buscan estar conectadas de distintas maneras y desde distintos lugares, tener una buena conexión a Internet en todos los sectores del hotel es muy importante. De hecho, en la actualidad, muchos usuarios pueden desistir de elegir un hotel si observan que este no garantiza una buena conectividad. Sea que se hospeden para trabajar desde el hotel o que quieran compartir parte de su viaje con sus seres queridos, es muy importante ofrecer buen Internet, rápido y en todos los ambientes.

Atención de excelencia

Finalmente, otro de los aspectos que tiene en cuenta Hernán Westmann a la hora de construir un hotel es la atención que se va a brindar en este. Esta debe ser de buena calidad y debe hacer sentir a los clientes que todos sus deseos y necesidades son contemplados y tenidos en cuenta. Además de apostar a tecnologías que faciliten tareas como el check-in y el check-out, es importante estar siempre dispuesto a brindar información, ofrecer atención cordial desde el primer momento, entre otras cosas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Las patatas que son más que unos simples snacks, por Productos Monti El lujoso hotel construido por Hernán Westmann en Nordelta Así suena el español en el mundo. Preply crea un juego para celebrar el día del idioma español La ortodoncia es la solución perfecta para una sonrisa, dientes y mandíbula saludables y atractivos, según Clínica Ponce de León El Ayuntamiento de Castro Urdiales amplía su cobertura de WiFi pública orientada a convertir el municipio en un Smart Town