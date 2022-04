Las patatas que son más que unos simples snacks, por Productos Monti Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 13:45 h (CET) Las patatas fritas de todo tipo son, actualmente, la pasión de la mayoría de los españoles. No obstante, las patatas fritas son un alimento tan versátil que no se pueden limitar a unos simples snacks. Una empresa española cuyo producto estrella son las patatas fritas muestra la gran variedad de aperitivos que se pueden elaborar con ellas Los snacks comenzaron el año con el pie derecho, según Productos Monti, puesto que la compra de estos productos aumentó un 37%. La mayoría de estos consumidores que se han sumado a esta tendencia son personas que se cuidan y tienen una alimentación saludable, por lo que, se permiten, de vez en cuando, probar estos deliciosos alimentos. Si bien es cierto que los hábitos alimenticios del ser humano han cambiado a lo largo de la historia y a día de hoy hay cada vez más personas preocupadas por su salud, hay una gran parte que considera que los snacks también forman parte del abanico de la alimentación y que, si se consumen de forma responsable, no resultan perjudiciales.

Los snacks (tanto si son patatas fritas como picos, regañas o frutos secos) se consumen, generalmente de manera simple y sin elaborar, puesto que son el aperitivo perfecto y más cómodo para meter en la mochila o en el bolso. No obstante, Productos Monti, abre más aún el abanico y recomienda otras formas de consumir estos productos. ”Creemos que nuestros productos pueden consumirse de muchas maneras y un ejemplo de ello son los canapés o los aperitivos en los que podemos integrar los snacks. Una receta de muslitos de codorniz, por ejemplo, puede ser elegantemente adornada con nuestro cocktail de aperitivos y esta elaboración podría ser la receta perfecta de aperitivo para una cena navideña, por ejemplo” explica Productos Monti.

Para esta receta, Productos Monti simplemente recomienda preparar los muslitos de codorniz cocinándolos con una bechamel de mantequilla, leche, harina, nuez moscada y sal y después con pan rallado. Para sustituir el pan rallado, Productos Monti recomienda utilizar una de la gran variedad de sus patatas, por ejemplo, las clásicas. Se trata de cubrir los muslitos con la bechamel previamente preparada, pasarlos por huevo batido y después, cubrirlos por las patatas trituradas. Posteriormente, solo basta con meterlos en aceite, colocar en un plato junto al cocktail de snacks y servir. Es un delicioso aperitivo que podría ser la estrella de la mesa.

La espuma de patata con huevo escalfado y patatas fritas onduladas con sabor a jamón es otra de las recetas que Productos Monti recomienda para sorprender a los invitados. Se trata de un plato en el que se utilizan las patatas fritas para mojar en una salsa especial, elaborada con puré de patadas, mantequilla, huevos al agua y vinagre.

