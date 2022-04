Archade ofrece una solución para los amantes de los videojuegos más retro Emprendedores de Hoy

Actualmente, los videojuegos son cada vez más completos y prometen a los usuarios una experiencia de juego totalmente novedosa y futurista. No obstante, los amantes de los videojuegos clásicos aún compran o sueñan con comprar máquinas arcade.

Las razones son muy simples: la nostalgia de revivir esos momentos de ocio, vivir una experiencia física de juego más emocionante, compartir recuerdos con viejos amigos, etc.

La compañía Archade se especializa en la fabricación de este tipo de máquinas y, este año, ha publicado su nueva Archade ARX-E, la cual destaca por su diseño clásico y elegante.

¿Cómo es la nueva máquina Archade ARX-E? Archade es una empresa que se define como amante del estilo retro, pasión que se ve relajada en la construcción de sus máquinas de arcade, las cuales han sido creadas para quienes buscan revivir esas horas de videojuegos de los años 80 y 90. Entre las más recientes, se encuentra la Archade ARX-E. Este nuevo modelo posee diferentes características que lo hacen único y atractivo para los clientes, quienes tienen la posibilidad de disfrutar de más de 15.000 juegos clásicos. Dichos juegos pertenecen a las consolas más populares de los viejos tiempos, como la Atari en sus muchas versiones, Neo Geo, Sega, Vectrex, Colecovision, Arcade, etc. Además, a diferencia de su versión anterior ARX-1, esta máquina es más standard y su precio de venta es mucho menor. También es importante mencionar que con la compra de la Archade ARX-E se incluye un servicio de transporte gratuito a nivel nacional y una garantía de hasta 2 años.

Motivos por los que comprar una máquina arcade con Archade En pleno siglo XXI, es importante seleccionar con cuidado las tiendas o empresas que vendan máquinas de arcade, ya que son modelos descontinuados que han dejado de ser fabricados. Archade es una gran opción porque fabrica sus propias máquinas y las adapta para que puedan ser jugadas de la misma manera que las de los años anteriores. Además, ofrece un servicio de fabricación personalizado, el cual puede ser adquirido desde la web de la empresa, donde el usuario tiene la libertad de configurar componentes, acabados, diseño, etc. Esto permite a los compradores obtener una máquina de arcade adaptada a sus necesidades y con un estilo que consiga recordar aquellas largas horas de ocio en las tiendas de videojuegos, centros comerciales y otros establecimientos.

El equipo de profesionales de esta compañía también ofrece a todos los compradores un soporte posventa. Este soporte destaca porque lo realizan de forma 100 % remota y, durante un año completo, el cliente recibirá atención a dudas, configuración y resolución de problemas técnicos.

Las generaciones anteriores aún sienten el deseo de jugar videojuegos en una máquina arcade desde la comodidad de su hogar. Por ello, Archade trae su nuevo modelo ARX-E con más de 15.000 juegos clásicos, un diseño retro, único y atractivo, junto con un servicio profesional de soporte y atención personalizado.



