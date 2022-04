Keller Hair Center lanza una campaña para impulsar los tratamientos capilares en verano Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 13:01 h (CET) La clínica capilar combate la desinformación en torno a los tratamientos de injerto capilar y mesoterapia durante los meses estivales. Con un enfoque sencillo y claro, la promoción anima a los pacientes a iniciar un tratamiento capilar en verano, con seguridad y acompañamiento médico La demanda de los tratamientos capilares disminuye durante los meses de verano. Frente a esta tendencia generalizada en el sector, Keller Hair Center ha creado una campaña para eliminar los mitos injustificados y mediante la que anima a los pacientes a iniciar un tratamiento capilar durante los meses estivales. La campaña, que estará activa hasta finales de verano a un precio promocional para los tratamientos completos de mesoterapia e injerto capilar, mantiene los estándares de calidad de la clínica y se realiza bajo estrictos protocolos de seguimiento médicos que garantizan el éxito de todas las intervenciones.

En línea con esta idea, el director médico de Keller Hair Center, el doctor Luciano Montini, indica: “Un tratamiento de injerto capilar en verano es completamente seguro. Es necesario seguir ciertas pautas y recomendaciones, como que el paciente no se exponga al sol, evite playas o piscinas o no realice deporte intenso, entre otras. Por lo demás, el verano es ideal para iniciar el tratamiento con la calma y el cuidado que requieren tanto el preoperatorio como el posoperatorio”.

Tal y como defiende Keller Hair Center, el verano es una estación ideal para conseguir un cambio de imagen. Más discreto, igual de seguro y a un precio más económico. Así lo argumenta su CEO, Jorge Salverredy, “existen muchos mitos sobre que esta época del año es incompatible con un injerto capilar o con sesiones de mesoterapia. Sin embargo, cualquier momento es bueno para que el paciente dé el paso y consiga el cabello que desea. Llevar a cabo un injerto capilar en verano tiene más ventajas de las que parece: esta época del año es más relajada y tranquila, algo que reduce el estrés y se traduce en una recuperación de la intervención de injerto capilar más rápida”.

La nueva campaña de Keller Hair Center también incide en el factor de la discreción, ya que el paciente no tendrá que pedir una baja laboral; o en los factores psicológicos, dado que más horas de luz también es sinónimo de una mejor predisposición para iniciar el tratamiento de injerto capilar.

La mesoterapia capilar también consigue que los pacientes vuelvan de vacaciones con un cabello más sano. En palabras de la doctora Emilce Pérez, directora de Keller Esthetic Barcelona, este es "un tratamiento preventivo, indoloro, flexible, efectivo y que no requiere pasar por quirófano. Además, es totalmente realizable durante los meses de verano y logra que nuestros pacientes inicien el otoño con un cabello más sano, denso y brillante”.

La campaña ofrece un precio promocional para el tratamiento completo de 6 sesiones de mesoterapia, con una periodicidad de una o dos sesiones al mes de entre 15 a 20 minutos cada una. Esta pauta ha sido diseñada para que el tratamiento sea compatible con los planes vacacionales de los pacientes de Keller Hair Center.

Alineados con la filosofía de la clínica

La campaña de verano de Keller Hair Center sigue la propuesta de valor de la clínica capilar fundada por Jorge Salverredy. “Nuestra misión es lograr que los tratamientos capilares sean accesibles para todos los pacientes. Esta acción no solo les ofrece un beneficio económico, sino que estamos seguros de que, ya sea ahora o en el futuro, aquellos pacientes que piensen en hacerse un injerto o sesiones de mesoterapia se sentirán comprendidos, acompañados y, sobre todo, nada culpables por tomar la decisión —todavía con ciertos estigmas—, de llevar a cabo un tratamiento capilar”, concluye Salverredy.

