El Bienestar Animal, del cumplimiento normativo a la necesidad en el sector porcino

miércoles, 27 de abril de 2022, 12:42 h (CET) El sector porcino trabaja por conseguir un modelo eficiente, eficaz y sostenible integralmente bajo el prisma de los tres ejes o pilares imprescindibles para su supervivencia y viabilidad: economía, social y ambiental. Isbran, más allá de las normas vigentes y cumplimientos, ha apostado por la innovación, eficiencia y bienestar animal a través de energías limpias y tecnologías innovadoras como Puritermia El sector porcino es una referencia imprescindible en el ámbito agroalimentario español que dinamiza el territorio económica, demográfica, social y territorialmente, así lo demuestran sus datos un año más que han mejorado y superado las cifras récord. En 2021, este sector empleó, según Interporc en España de forma directa o indirecta, a más de 415. 000 personas y facturó el 62% del total de la industria cárnica y el 18% de la industria alimentaria. Sin duda, un sector consolidado y estable que, pese a las incertidumbres de la coyuntura geopolítica, apuesta por ser líderes en exportación, sostenibilidad, seguridad alimentaria y bienestar.

El Bienestar Animal es una prioridad para garantizar la sostenibilidad en la granja, las explotaciones deben ofrecer las mejores condiciones higiénicas, alimentarias y ambientales posibles para los animales. Es un tema multidimensional que suscita, desde hace tiempo, un interés creciente por parte de la sociedad civil y que constituye una prioridad para la OIE. La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) define el Bienestar Animal como “el estado físico y mental de un animal en relación con las condiciones en las que vive y muere”. La OIE desarrolló una Estrategia Mundial de Bienestar Animal en 2017, dicha estrategia fue adoptada por todos los países y su objeto es “lograr un mundo en el que el bienestar de los animales se respete, promueva y avance, de manera que complemente la búsqueda de la sanidad animal, el bienestar humano, el desarrollo socioeconómico y la sostenibilidad del medio ambiente”. Según, Bruno Jiménez, director gerente de ISBRAN, “el Bienestar Animal es clave para lograr una explotación eficiente, respetuosa, rentable y exige el compromiso y la apuesta decidida”.

En ISBRAN, afirma Bruno Jiménez, "somos consciente de la necesidad de sostenibilidad y de desarrollo sostenible desde el inicio, por eso nuestra apuesta e innovación es hacia: la Geotermia, una energía renovable, competitiva, altamente eficiente e inagotable que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor mediante el aprovechamiento del calor del subsuelo y hacia la innovación en tecnologías enfocadas a los principios de sostenibilidad, biodiversidad que minimicen el impacto ambiental".

Los beneficios de esta captación de calor son incuestionables Tanto para la sociedad como para la explotación. Entre sus principales beneficios destacan: ahorro energético de casi el 80% de la factura energética; reducción de la huella de carbono, una menor dependencia energética al contratar menos potencia fija; sostenibilidad ambiental, se estima según el registro de emisiones una PRTR una reducción de casi el 70% y por último, pero no menos relevante mayor bienestar animal en el interior de las naves, al reducir las emisiones, los animales respiran un aire mejor, este hecho redunda en que su nivel de estrés ambiental desciende, las peleas entre los animales son menos y viven en mejores condiciones climáticas independientemente de la época del año.

El cumplimiento de la estrategia de sostenibilidad en todas sus vertientes, económica, social y ambiental es más que una necesidad en las granjas actuales y posee un valor añadido y un valor ético cuyo objeto es dar una respuesta a una sociedad cada vez más concienciada con esta cuestión. El sector porcino trabaja por conseguir un modelo eficiente, eficaz y sostenible integralmente bajo el prisma de los tres ejes o pilares imprescindibles para su supervivencia y viabilidad; en cuanto a los pilares sociales y económicos, los sistemas de producción buscan ser rentables para asegurar la eficiencia de los mismos y, desde el punto de vista ambiental, la excelencia de los animales, entornos y trabajadores no es cuestionable. Las directrices, recomendaciones y campañas a nivel europeo y nacional son sensibles y giran en torno a estos parámetros. Así, en la actualidad, la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo está elaborando un informe para solicitar a la Comisión Europea una propuesta legislativa sobre el bienestar de los animales.

Dada la dimensión ética del Bienestar Animal, es fundamental disponer de normativa y legislación actualizada en esta materia para que los ciudadanos dispongan de información clara, comprensible y accesible acerca de las normas vigentes y cumplimiento de las regulaciones de Bienestar Animal.

ISBRAN: Empresa española pionera en energía geotérmica dedicada al sector porcino, y especializada en dotar de sistemas de climatización a las granjas de maternidad y transición. ISBRAN ofrece una solución innovadora de climatización eficiente a las granjas porcinas que facilita ahorro en el consumo energético y confortabilidad para las cerdas y los lechones proporcionando una menor dependencia energética y una gran ayuda en la descarbonización por el menor uso de energía.

