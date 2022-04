La ciencia, un divertido juego para aquellos pequeños científicos, por Centro Juguete Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 12:45 h (CET) El estudio requiere disciplina, responsabilidad, constancia y, sobre todo, esfuerzo. Aunque el aprendizaje puede ser en muchas ocasiones un tedio constante, hay una empresa que tiene el secreto para mejorar los conocimientos de forma divertida El estudio no es una actividad que se suele asociar a momentos divertidos o entretenidos en la vida de los niños. El estudio requiere de esfuerzo y concentración, dos rasgos que no se dan en todas las personas por igual y que se llevan a cabo con esfuerzo y en muchas ocasiones, lucha. Una lucha que los padres llevan a cabo junto a sus pequeños para que estos puedan conseguir unos buenos resultados escolares. Por suerte existen los juegos, una forma divertida y muy útil para conseguir aprender los contenidos escolares de manera más entretenida o, por lo menos, de plantar la semilla del interés por el aprendizaje en la cabecita de los pequeños.

El juego es, casi siempre, el premio que los niños reciben por haber realizado sus tareas y deberes y estudiado de forma productiva o por haber conseguido buenos resultados escolares. Pero si se utiliza el juego como una forma de aprendizaje, las sorpresas serán múltiples y muy gratas. Centro Juguete, una empresa que pone a disposición de los niños y sus padres una gran cantidad y variedad de juguetes de todo tipo, para todas las edades y para todos los gustos, afirma que una de las mejores modalidades de aprender los contenidos del colegio y de aumentar la creatividad y gusto por el aprendizaje es jugar.

“El juego de química más completo es, sin lugar a dudas, el Quimicefa. Este juego tan tradicional y típico cuenta con 150 experimentos, desde los más básicos (como medir el pH) a los más locos (por ejemplo, crear un volcán con una simple lata de Coca-Cola). Este kit de experimentos convertirá al pequeño en un experimentado científico, pero, lo más importante de todo, es que así es como crecerá su interés por la ciencia” explica Centro Juguete. Para una sesión de juego científico un poco más colorido y alegre, Centro Juguete propone el Science4You, un juego de química con mucha purpurina y colores, pero también muchos experimentos divertidos y coloridos.

Para niños aficionados más al mundo de la biología y los animales, Centro Juguete pone a su disposición el Hormicefa, un juego con el que pueden capturar hormigas y recrear todo un hábitat, con un entorno natural. Se trata de un juego muy interesante para aprender el funcionamiento del ciclo del agua, como crear abono, alimentar las hormigas y los jardines de su hábitat y mucho más. La ciencia también puede ser tronchante y por ese motivo, Centro Juguete también recomienda el juego “Ciencia Asquerosa” con la que podrá hacer sonidos graciosos, crear espuma de hongo y observar increíbles reacciones químicas. Sin ningún lugar a dudas, un juego diferente.

