El autoconsumo y las energías renovables pueden ayudar a resistir la subida de la luz, según Arquitrade Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 12:49 h (CET) En los últimos años, el precio de la luz ha ido en aumento, siendo el momento actual uno en el que es posible ver que ha alcanzado su mayor pico. Esto está afectando tanto a los hogares como a las empresas, que están buscando los medios para conseguir evitar que el importe de las facturas se dispare. Los cambios siempre conllevan adaptaciones, y es necesario estudiar con detenimiento cuáles pueden ser las más adecuadas Es normal que la subida del precio de la luz genere preocupación y lleve a la búsqueda de otras alternativas y medios que ayuden a resistir esta dura etapa. Desde Arquitrade, señalan que “las energías renovables y el autoconsumo pueden jugar un papel fundamental en estos momentos. Haciendo uso de ellas se puede evitar, o reducir, que el importe destinado a pagar la luz se incremente de manera desorbitada”.

“La necesidad del uso de las energías renovables viene siendo patente desde hace varios años atrás. Se ha demostrado que pueden ser igual de eficientes y que resultan más sostenibles para el medio ambiente”, añaden, “A día de hoy, se hace más visible que nunca, ya que el precio de la luz actual supone, para muchos hogares y empresas, un gasto difícil de soportar”.

Su uso ya no es recomendable solamente para la reducción de los gases de efecto invernadero, que de por sí tiene un peso importante, ya que “la forma de producción tradicional de la energía supone alrededor de un 75% de la emisión de los mismos”, indica Arquitrade. Sino que también se precisa “como medio para hacer frente a unos gastos que, en muchos casos, no se pueden asumir”, añaden.

Desde Arquitrade también señalan el constante aumento “de empresas y hogares que se decantan por la instalación de placas solares. Estas ayudan a reducir costes de forma muy notoria y a conseguir un autoconsumo, que aporta una mayor independencia respecto de las empresas de electricidad”.

“Cuando se plantea un cambio así, siempre es necesario un buen asesoramiento. De esta manera, se puede hacer una elección más acertada sobre la energía renovable que mejor se adapte a cada caso. Igualmente, ser asesorado sobre los incentivos y ayudas de las que se pueden disponer, es indispensable a la hora de dar un paso tan importante y necesario como este”, concluyen.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.