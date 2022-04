Ltd24Ore abre una sucursal en Canarias para ayudar a emprendedores extranjeros a abrir nuevas empresas y asesorarles a nivel fiscal Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 12:40 h (CET)

La excelente ubicación y las ventajas que ofrecen las Canarias para la creación y el funcionamiento comercial, han hecho del territorio una potente locación para nuevas empresas y emprendedores. Así, este destino turístico se consolida como un sitio de oportunidades.

La empresa líder en asesoría fiscal contable Ltd24Ore ha abierto una sucursal en las Canarias para el asesoramiento de empresas emergentes en el comercio digital, que llegan al destino para incursionar con su negocio online. Los profesionales destacan por ser ofrecer un servicio rápido y garantizan la legalidad, la seguridad y el establecimiento de la empresa en las Canarias en menos de 48 horas.

¿Por qué incluir negocios digitales emergentes en las Canarias? El maravilloso destino ha captado bastante la atención, pues, más allá de sus atributos turísticos, estas islas son privilegiadas por su actividad económica. Además, son un puente de conexión comercial con otras islas y su capacidad industrial ha despertado la economía e impulsado el desarrollo de tecnologías autosostenibles.

Canarias se decretó como ZEC (Zona Especial Canaria), política que la protege y la establece como una región de baja tributación. Autorizada por la Comisión Europea, la norma se impuso con el ánimo de impulsar la economía del sector y su productividad. El hecho ha posibilitado el crecimiento comercial de las islas y ha atraído a nuevos y pequeños proyectos empresariales que desean extender su capacidad de negocio al territorio.

Es por eso que no se escapa de ello una plataforma de negocio vital: el comercio digital. La actividad ha permitido que empresas que funcionan a través de la web ingresen en la isla y puedan funcionar de forma legal incluir . Los extranjeros han sido movidos por la posibilidad de fundar o extender negocios que tengan su domicilio legal en este destino.

Una oportunidad para nuevos emprendedores digitales Ya sea que se trate de empresas físicas o negocios digitales, la cobertura recibe diferentes propuestas de negocio. Es necesario conocer los requisitos y soportes válidos para operar. Ante este fenómeno, Ltd24Ore es una compañía de profesionales en asesoría fiscal contable, especialmente en la asesoría y fundación de LTD digitales.

Esta empresa extendió sus servicios a las islas, abriendo una sucursal especializada en la tramitación y conocimiento fiscal para funcionar en el destino turístico. Por un coste de 200 euros mensuales y en un tiempo de entre 24 y 48 horas, después de haber aplicado la solicitud, los profesionales garantizan a sus clientes el establecimiento de su empresa legal en las Canarias.

La internacionalización de la compañía tiene como fin divulgar las ventajas que tiene el territorio para que nuevos emprendedores digitales accedan a esta importante oportunidad. Ltd24Ore es una compañía de contables y asesores fiscales que acompañan a empresas españolas en UK y que apoya emprendedores digitales en Reino Unido. El lanzamiento tiene como propósito brindar un servicio solidario para agilizar y orientar correctamente a nuevos emprendedores digitales, de modo que su proyecto no corra riesgos.



