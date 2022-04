Beber agua del grifo es posible instalando un sistema de filtrado de Filtros Americanos Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 12:23 h (CET)

La duda de si es mejor el agua embotellada o del grifo es muy común. La base de esta cuestión no recae sobre el origen de esta, sino de su calidad. A pesar de que en España el agua es sometida a procesos de purificación por parte de los proveedores de servicio, el riesgo de impurezas está siempre presente. Asimismo, su sabor puede variar en función de la región, ya que existen zonas donde su dureza es mayor.

Afortunadamente, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de sistemas de filtrado de agua, de gran calidad y empresas especializadas como Filtros Frigoríficos Americanos, se han centrado en ofrecer una amplia variedad de opciones para todas las necesidades familiares. El primer ejemplo es el sistema de ósmosis directo, sin tanque, de fabricación y diseño español, Sistema Family Plus Direct. Una opción al alcance de prácticamente todos los bolsillos, que hará que todos tengan agua de calidad increíble en sus casas.

Ventajas de usar filtros de agua solventes en el hogar Cada vez son más las investigaciones que demuestran los beneficios que tiene beber agua del grifo, siempre y cuando se cuente con filtros de agua efectivos que garanticen su purificación.

Los filtros de agua solvente sirven para eliminar las impurezas y patógenos de este líquido de manera más efectiva, para así garantizar la salud de quienes la consumen.

Asimismo, la instalación de estos sistemas representa la oportunidad de mejorar el sabor y aroma del agua, sobre todo en las zonas costeras de España, donde la dureza es mayor y por ende, se percibe con mayor fuerza el olor a cloro.

El agua filtrada en casa representa también un beneficio para la economía familiar, ya que se ha demostrado que el litro de agua proveniente del grifo es 140 veces más económico que la embotellada. Por lo que instalarlo, puede resultar una inversión favorable.

Todo tipo de opciones en Filtros Frigoríficos Americanos Como una empresa especializada en filtros de última tecnología, Filtros Frigoríficos Americanos se ha distinguido por ofrecer una extensa variedad de productos enfocados en garantizar la salud y el bienestar de la población mediante el consumo de agua filtrada.

Aunque la tienda está ubicada en Madrid, sirven online para toda España y disponen de un amplio catálogo de filtros de agua para grifos de diferentes marcas, modelos y precios capaces de ajustarse a los presupuestos y necesidades de cada familia. Asimismo, ofrecen opciones de recambios y repuestos que permiten a las personas asegurar el cuidado y mantenimiento de sus filtros de agua, aspecto que puede contribuir a incrementar la vida útil de estos sistemas.

Además, cuentan con filtros para jarras y duchas, lo que facilita la instalación de estos elementos en todo el hogar y la posibilidad de acceder a agua filtrada permanentemente.

A través de su página web, los usuarios pueden ver los filtros en stock que posee Filtros Frigoríficos Americanos, pudiendo elegir la alternativa más adecuada para sus hogares.



