Fernando Beat del Río explica las tendencias del vídeo marketing para este 2022

miércoles, 27 de abril de 2022, 12:35 h (CET)

Entre todas las estrategias de marketing que han surgido a lo largo de los años, el video marketing se ha posicionado como una de las mejores en la actualidad, demostrando ser muy efectiva para llegar al público objetivo y atraer a más personas. No obstante, las tendencias van cambiando y cada vez aparecen nuevas maneras de aprovechar este recurso para desatar su máximo potencial.

Fernando Beat del Río es un fotógrafo y videógrafo profesional con más de 15 años de experiencia y con una trayectoria que incluye colaboraciones en importantes medios de comunicación. Seguirle es una excelente oportunidad para saber sobre las técnicas de video marketing que son tendencia este 2022.

Principales tendencias de video marketing en 2022 El uso masivo de las redes sociales ha hecho que el contenido publicitario en video sea la estrategia de marketing más popular. En este sentido, Fernando Beat del Río comparte en su página web y en su libro, Grabar es para siempre, las tendencias de video marketing que hay que tener en cuenta este 2022.

En primer lugar, están los formatos ligeros, sencillos de consumir. Esta es, de hecho, la tendencia más popular ahora mismo, popularizada principalmente por plataformas como TikTok. En segundo lugar, están los Shoppable Videos, o de compra de productos, que permite hacer clic sobre el video, con un segundo clic hacer directamente la compra del producto que se esté mostrando en él. Las Stories son, sin duda, otra tendencia recomendada para hacer video marketing, más aun considerando que según Instagram, las personas pasan alrededor de 30 minutos mirándolas.

Siguiendo el hilo de las redes sociales, los lives o directos son una buena estrategia a considerar este 2022, ya que según fuentes oficiales de Facebook, está demostrado que este tipo de contenido audiovisual recibe hasta 7 veces más visualizaciones que un video normal.

Estrategias que conectan mejor con el público Además de las tendencias anteriores, hay dos más que también son dignas de tener en cuenta este año, según el experto FBR, que comparten la característica de ser más cercanas a las personas. En primer lugar, están los videos generados por los propios clientes, una tendencia que cada vez se está imponiendo más en el video marketing. Consiste, por ejemplo, en ofrecer descuentos de un producto a un cliente en concreto, a cambio de que este haga un video corto con su testimonio después de usarlo. El resultado es un material audiovisual con testimonios reales, y una manera de hacer que el cliente se sienta parte del equipo y establezca lazos más fuertes con la marca.

Finalmente, la última tendencia a considerar para este 2022, pero no por eso menos importante, consiste en hacer videos más humanos y sinceros. La sinceridad atrae y genera confianza, los videos más humanos generan empatía, elementos que combinados, consiguen que la marca se identifique con sus clientes y viceversa. Este feedback ha demostrado ser muy efectivo, y sin duda alguna, puede ser muy útil este año. Como bien relata el libro, Grabar es para siempre, que ha sido bestseller durante todo el año 2021, el vídeo marketing no solo ha venido para quedarse, sino que ya forma parte del día a día de las personas, sin que se hayan dado cuenta. Se trata de una oportunidad para comunicarse de manera efectiva y sincera con los clientes.



