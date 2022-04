​La ciudad que resiste Pedro García Lectores

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de abril de 2022, 13:56 h (CET) Mariúpol, la ciudad portuaria ucraniana conocida por su industria del acero, es una ciudad sitiada. Como sucedió con otras ciudades como Grozny o Alepo, Mariúpol resiste el cerco ruso. Sus habitantes saben que el precio de su supervivencia es la rendición. Y, sin embargo, no parece que la ciudad esté dispuesta a entregarse. El castigo ruso es la destrucción. O, aún peor, el verdadero castigo es convertir en rehenes a sus ciudadanos, sembrar el terror, negarles el agua y el pan, y forzarlos a presionar a su Gobierno para que se rinda.



La resistencia de Mariúpol no es romántica. Nada hay de romántico en la guerra y mucho menos cuando, como en esta, no se respetan las mínimas normas del derecho internacional humanitario. Está claro que Rusia ha optado por la destrucción. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​La ciudad que resiste Pedro García La derecha usada como disculpa En democracia no cabemos todos, solo los demócratas. Los dictadores sobran ​La ética, ¿nace o se hace? Debería ser obligatoria su formación en todos los niveles, ya sea en el ámbito académico o en el laboral ​San Rafael Arnaiz Barón (trapense) Falleció en una alegre primavera de 1938, a los 27 años Si yo fuera presidenta Debemos de acabar con el porcentaje tan elevado de pobreza que a día de hoy tenemos en España