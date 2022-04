Johnson Controls es reconocida por sus prácticas y desarrollos en Sostenibilidad empresarial Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 10:49 h (CET) Con un equipo global de 100.000 expertos en más de 150 países, Johnson Controls ofrece la mayor cartera del mundo de tecnologías y software para edificios, así como soluciones de servicio con algunos de los nombres más reconocidos de la industria La compañía fue reconocida por sus prácticas y desarrollos en Sostenibilidad empresarial, entre las que destacan:

Johnson Controls, nuevo miembro del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo

La compañía se ha unido este mes de abril a una de las 200 empresas con visión de futuro como nuevo miembro del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD). De esta manera, la empresa se ha comprometido a ayudar a resolver la crisis climática, apoyando a los clientes en la consecución de sus objetivos de eficiencia y sostenibilidad a través de ofertas como OpenBlue Net Zero Buildings as a Service. Johnson Controls fue una de las primeras compañías industriales en informar sobre sus emisiones y en comprometerse a reducirlas, y ha hecho enormes progresos, reduciendo la intensidad de las emisiones de carbono en más de un 70% desde 2002.

Johnson Controls sigue dando pasos importantes para mejorar aún más su impacto medioambiental y se ha comprometido a conseguir cero emisiones netas de carbono de alcance 1 y 2 para 2040, diez años antes del objetivo del Acuerdo Climático de París. Para 2030, la empresa pretende reducir sus emisiones de Alcance 1 y 2 en un 55% y reducir las emisiones de Alcance 3 en un 16%. Estos ambiciosos objetivos de reducción de emisiones para 2030 han sido aprobados por la iniciativa Science Based Targets.

Johnson Controls es nombrada en la lista de líderes climáticos 2022 del Financial Times

La compañía ha sido incluida en la lista FT Climate Leaders in Europe por segundo año consecutivo. La lista de Líderes Climáticos de Europa 2022 reconoce a las empresas de toda Europa que han mostrado la mayor reducción de su intensidad de emisiones entre 2015 y 2020, medido por las emisiones de gases de efecto invernadero en relación con los ingresos. Johnson Controls ha sido una de las 400 empresas seleccionadas entre más de 4.000 de toda Europa.

Entre las primeras empresas industriales que informaron de sus emisiones y se comprometieron a reducirlas, Johnson Controls ha hecho enormes progresos:

Ha reducido las emisiones de carbono y la intensidad energética en más de un 70% desde 2002;

Recientemente ha sido nombrada nº 1 en su grupo industrial y nº 12 en general como una de las 100 empresas más sostenibles del mundo;

Es una de las 45 empresas galardonadas con el sello Terra Carta, que reconoce a las empresas del sector privado que están creando mercados realmente sostenibles. Aunque Johnson Controls informa de sus emisiones en los tres ámbitos, la clasificación solo tiene en cuenta las emisiones de ámbito 1 y 2, ya que no todas las empresas incluidas en la lista publican sus emisiones de ámbito 3. Desde 2017, Johnson Controls ha logrado una reducción del 38% de las emisiones de alcance 1 y 2, eliminando más de 415.000 toneladas métricas de CO2e.

Ethisphere reconoce por decimoquinta vez a Johnson Controls como una de las empresas más Éticas del Mundo

Johnson Controls ha sido reconocida por Ethisphere, líder mundial en la definición y el avance de los estándares de las prácticas empresariales éticas, como una de las Empresas más Éticas del Mundo de este 2022. Esta es la 15º vez que la empresa ha sido reconocida por sus prácticas empresariales éticas y por la calidad de su programa de cumplimiento global. En 2022, Ethisphere reconoció a 136 galardonados que abarcan 22 países y 45 industrias.

Los valores fundamentales de Johnson Controls incluyen Integrity First y Purpose Led, que guían a los miembros de su equipo global para lograr los mejores resultados para sus clientes y las comunidades en las que opera.

“Hemos logrado posicionar a Johnson Controls como una de las mejores compañías del mercado gracias a nuestro fuerte compromiso y trabajo duro. Contamos con un equipo de excelentes profesionales que trabajan día a día para que nuestras soluciones y productos acerquen a nuestros clientes los mejores beneficios, a la vez que nos comprometemos con el cuidado del planeta”, comentó Ricardo Arroyo, General Manager BT&S Iberia & Senior Director Sales BT&S Continental Europe.

