​Los niños con asma deben practicar deporte Los deportes que alternan momentos de esfuerzo con descansos son los más recomendables, como el tenis o la natación Redacción

miércoles, 27 de abril de 2022, 11:28 h (CET) La Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP) recomienda que los niños con asma practiquen deporte. Muchos niños asmáticos dejan de practicar deporte, sobre todo en primavera, para evitar sufrir ataques de asma, según esta sociedad. Sin embargo, ese abandono merma su capacidad respiratoria y no tiene justificación si el niño sigue las recomendaciones de su pediatra alergólogo.

Para impulsar la práctica de ejercicio, la SEICAP celebrará un taller en la XII Feria de Salud en Alergia en el que las familias podrán aprender qué actividades físicas son las más recomendadas para estos menores y adolescentes.



“El tenis, voleibol, gimnasia, kárate, lucha, carrera rápida o natación, entre otros, son los deportes más recomendados para niños y adolescentes con asma pues alternan momentos de esfuerzo con momentos de descanso, frente a los que suponen exposición a aire frío y seco y un esfuerzo mantenido, poco recomendables”, explica el doctor Sergio Quevedo, secretario de la SEICAP. “Estas actividades no solo les permiten tener una buena condición física y un peso adecuado, sino que además favorecen la mejora de su sistema respiratorio al ejercitar la musculatura respiratoria, lo que resulta positivo para su enfermedad”, añade el experto.

Sin embargo, si al niño con asma le gusta practicar mucho un deporte, aunque no se encuentre entre los más idóneos para su condición, la SEICAP no aconseja prohibirlo sino llevarlo a cabo con unas correctas medidas de prevención. “Solo es desaconsejable el deporte al aire libre en días de alta polinización para menores que padecen también alergia a pólenes”, según advierte la doctora Ana María Martínez-Cañavate, presidenta de la SEICAP.

En la XII Feria de Salud en Alergia, que tendrá lugar el próximo 6 de mayo en Oviedo, en el marco del XLVI Congreso Nacional de la SEICAP, el deporte para el asma infantil, así como diferentes temas sobre alergia respiratoria, alergia alimentaria y cuidados de la piel serán abordados con juegos, talleres y teatro. La entrada para familias, pacientes y población general es gratuita y se celebrará en el Hotel Eurostars Palacio de Cristal de 16:00 a 18:00 horas.

Además, los visitantes tendrán la oportunidad de asistir a un taller de exposición donde se les explicará qué es el asma, qué medicamentos se emplean para tratar esta enfermedad y se enseñará a los más pequeños a usar inhaladores. En estos talleres serán también abordados otros temas como el cuidado de la piel, los diferentes tipos de alergenos de nuestro medio, la alergia a los alimentos, la actuación ante una anafilaxia y el uso de autoinyectores de adrenalina.

Podrán visitar también el “Aula del Tabaco”, donde profesionales sanitarios explicarán mediante actividades dinámicas y participativas, los efectos nocivos del hábito de fumar sobre nuestra salud, derribando mitos y sustituyéndolos por verdades, con el fin de concienciar a todos los visitantes sobre la importancia de su evitación.

Escolarización segura

A las 18:00 horas la Feria de la Salud contará también con una píldora formativa para familias y cuidadores sobre escolarización segura del alumnado con alergia. Correrá a cargo de Tamara Martínez García, coordinadora de la Asociación Española de Alérgicos a Alimentos y Látex del Principado de Asturias.

XLVI Congreso de SEICAP

El Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo acogerá, del 5 al 7 de mayo, el XLVI Congreso de la Sociedad Española de Inmunología Clínica, Alergología y Asma Pediátrica (SEICAP). Este evento vuelve a ser presencial tras dos años en formato virtual debido a la situación generada por la pandemia.

El congreso de SEICAP pretende, como cada año, servir de punto de encuentro para los profesionales pediátricos encargados de los cuidados del niño alérgico y asmático. Durante las tres jornadas se realizarán actividades científicas planificadas en tres mesas redondas, con una mesa sobre prevención en alergia alimentaria, otra sobre actualización y novedades en alergia a las LTP y una tercera dedicada a la puesta al día en Inmunoterapia

