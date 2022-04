Cómo conseguir un ambiente fresco este verano con los aires acondicionados portátiles de Haverland Comunicae

miércoles, 27 de abril de 2022, 09:02 h (CET) La gama IGLÚ-UV es el aliado perfecto: enfría, ventila, deshumidifica, además de desinfectar el aire y eliminar bacterias, hongos y virus. Cuentan con calificación energética A y utilizan el refrigerante natural R290, más sostenible y respetuoso con el medio ambiente, lo que permite conseguir la temperatura ideal con un dispositivo ecoeficiente y de bajo consumo Las altas temperaturas están a punto de llegar, y para hacer frente al calor es necesario elegir los mejores dispositivos con los que equipar nuestros hogares e instalaciones en general: oficinas, gimnasios, etc.

Un aspecto fundamental es elegir aparatos de climatización ecoeficientes cuyo consumo no afecte a la factura energética, respeten el medio ambiente y a la vez, garanticen un entorno seguro y ventilado, con un aire limpio de impurezas y virus.

Haverland, firma referente en España, ofrece una gran variedad de productos para climatizar cualquier tipo de estancia de la mano de su gama de Aires Acondicionados Portátiles.

Destaca la gama IGLÚ-UV, que incorpora una luz ultravioleta tipo C, capaz de desinfectar el aire y eliminar organismos vivos como bacterias, hongos y otros virus. También eliminan las partículas contaminantes, alérgenos y los malos olores desinfectando el aire enfriado. Esta luz UV-C se encuentra en el interior del aparato, lo que hace que sea totalmente seguro para la salud ya que no emite luz hacia el exterior.

Entre sus ventajas principales se encuentran sus funciones: enfriamiento, ventilación, deshumidificación del aire y desinfección. También tienen un bajo consumo de energía y cuentan con un temporizador digital ON/OFF de 24h. Además, cuentan con una rejilla auto oscilante y un panel de mandos integrado en la parte superior, junto con un tubo de extracción de aire caliente y un kit de ventana corredera. Y para mayor comodidad, incorpora un mando a distancia y un sistema de fácil mantenimiento y limpieza.

Todos los modelos IGLÚ-UV utilizan el gas refrigerante natural R290, más sostenible y eficiente.

Haverland ofrece dos modelos, el IGLÚ-7UV, con un alcance de 18m2, y una capacidad frigorífica de 1800 frig/h.; y el IGLÚ- 9UV, para espacios de hasta 22m2, con una capacidad frigorífica de 2300 frig / h.

Completan la línea de producto, los dispositivos TAC, que ayudan a hacer frente a las altas temperaturas y la sequedad en el ambiente con sus modos de enfriamiento, ventilación y deshumidificación. Haverland dispone de los modelos TAC-0719 y TAC-0919 y TAC-1219 para habitaciones de 14, 18 y 22 m2, respectivamente.

Cabe destacar que todos los productos Haverland están abanderados por el sello de Confianza Electro, distintivo nacional de excelencia, que aporta confianza a la hora de adquirir cualquiera de sus productos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.