Pisos de alquiler o venta de la mano de los profesionales de Piso On Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La búsqueda de piso puede llegar a ser una labor agobiante para algunas personas, considerando la cantidad de variables que influyen en la decisión, tales como la calidad, la localización y el coste mensual del alquiler, entre otros. Sin embargo, existen alternativas para mitigar ese efecto, siempre de la mano de especialistas.

Tal es el caso de la inmobiliaria Piso On, quienes a través de su portal de internet y sus oficinas en Durango, Amorebieta, Basauri y Eibar ofrecen asesoría en cuanto a la compra, venta o alquiler de inmuebles, en la región de Bizkaia y Guipúzcoa.

Apoyo inmobiliario y financiero Piso On dispone del servicio de acompañamiento inmobiliario en la compra de bienes, a través del departamento especializado en soluciones financieras, creado con el objeto de ayudar al cliente a conseguir su hipoteca y a obtener las mejores condiciones en la misma.

Para las operaciones de venta, en primer lugar, un perito especializado realiza gratuitamente una visita a la propiedad, para verificar las gestiones necesarias del proceso. Por otra parte, ofrecen el plan Compra On, con el cual compran la vivienda al 100 % garantizando al cliente toda la comodidad en cada fase.

Otra de las innovaciones con las que cuenta Piso On es el plan 9.000 On, que consiste en el pago de 9.000 € como adelanto de la venta del inmueble; así como el plan Garantía On, a través del cual la inmobiliaria adelanta al cliente 1.000 € mensuales hasta la firma de las escrituras de la misma.

Asesoramiento continuo en todas las etapas La filosofía de calidad de Piso On se basa en el enfoque al cliente para satisfacer sus necesidades. Una vez iniciado el proceso, el cliente tendrá asignado un asesor inmobiliario que le acompañará en todas las etapas. Este profesional le atenderá y resolverá dudas relacionadas con aspectos financieros, ya sea para conseguir el precio más conveniente o la hipoteca más adecuada y con la búsqueda de la vivienda ideal.

Piso On está en constante mejora de sus procesos como empresa, para que el cumplimiento de los requisitos y los clientes reciban una atención personalizada beneficiosa.

Sacar una experiencia positiva de un proceso tan complicado solo puede conseguirse si se trabaja con profesionales expertos con experiencia. En este sentido, Piso On cuenta con un grupo de agentes inmobiliarios que lleva trabajando desde 2002 con el objetivo de orientar al cliente en el camino hacia la casa de sus sueños.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.