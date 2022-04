El drama de las fake news, por Curso Genius

Infodemia hace referencia al contexto en el que, en medio de la pandemia, no se entendía nada y los ciudadanos no sabían si quitarse o ponerse la mascarilla, si vacunarse o no, si quedarse en casa o salir, si Astrazeneca o Pfizer eran dos vacunas equivalentes o no, únicamente una convicción se ha arraigado entre la población: que la información es confusa y contradictoria.

Por no hablar de los test: positivos en un laboratorio y negativos en otro, útiles o inútiles en función de quién los categorizaba. Hasta llegar a la cuestión antivacunas. Un peligro que hay que aplacar, según algunos periódicos, o modernos héroes de una nueva resistencia, según otros. A un cierto punto, lo único que estaba claro era que nada estaba claro.

Es el efecto de la información rápida, de la búsqueda del clic, ya sea en nombre de la noticia o del espectáculo. Una modalidad que ha llegado también a grandes medios como la televisión o la prensa impresa. La información se ha teñido con connotaciones de marketing, en la búsqueda de ser los primeros en publicar una noticia y a veces cualquier noticia. Si esto sucede con los medios masivos, basta con imaginarse la situación que ocurre con las redes sociales o los blogs.

Giacomo Navone, sociólogo y creador de Curso Genius, víctima en el pasado de las fake news sobre su método, que ha sido científicamente estudiado y está avalado por más de mil testimonios certificados al año, comenta lo siguiente: “Afortunadamente para mi método, finalmente quedó claro que los ataques de los competidores disfrazados de salvadores y algunos de los comentarios mal informados de los usuarios eran solo el síntoma de una desinformación vergonzosa, pero este no es el caso para todos. La rama de la información y el periodismo debe observar e investigar las condiciones en las que funciona esta categoría. Tratando de cuestionar si la progresiva pérdida de credibilidad ha dependido solo de la obstinada costumbre de competir y correr o si también hay algo más.

Desafortunadamente, hay varias dificultades que deben superarse. A través de una serie de pruebas, descubrimos que la capacidad cognitiva de muchos “formadores de opinión”, influencias y demás es bastante limitada, al igual que la capacidad de saber informar, en qué medida cada uno es limitado”.

Giacomo Navone es uno de los principales expertos en aprendizaje estratégico en España, fundador del Curso Genius.

Jóvenes, en su mayoría, que descubren, a través de un curso de formación, cómo funciona su cerebro y, por tanto, cómo aprende cada alumno en particular. La consecuencia al final del curso es descubrir que son capaces de dar un salto cualitativo en el aprendizaje. Quizás todo el mundo debería asistir, considerando que lo que muchas veces se cree poder hacer mejor, es decir, aprender, sigue constituyendo uno de los principales obstáculos hacia la verdad.

Las dificultades cognitivas se encuentran entre las principales causas de la infodemia mencionada anteriormente. A todos los efectos, comprender un hecho y denunciarlo sigue siendo una de las cosas más difíciles de hacer; como de hecho informan muchos textos sobre la historia del periodismo.

Un mismo hecho puede tener diferentes y múltiples lecturas. Hoy, existe una complejidad adicional en el aprendizaje de las noticias. Lo que puede dar lugar a la construcción o declive de noticias falsas o fake news.