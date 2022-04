En la actualidad, cualquier particular o autónomo que no pueda hacer frente a las deudas contraídas, tanto las causadas por la actividad empresarial como por préstamos personales, puede acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad. Este mecanismo legal ofrece la posibilidad de renegociar o incluso eliminar las deudas con el fin de superar una situación de insolvencia grave o quiebra.

Si bien la ley está sostenida por principios éticos que protegen el patrimonio de los deudores, también contiene una serie de implicaciones legales que deben ser gestionadas por un especialista. El despacho Dual Asociados dispone de un equipo de abogados expertos en la Ley de Segunda Oportunidad que defienden los derechos de sus representados hasta conseguir los mejores resultados.

¿Cuáles son los requisitos para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad? Al igual que cualquier otro procedimiento legal, cancelar las deudas a través de este mecanismo requiere cumplir un conjunto de requisitos que demuestren que el deudor tiene un buen historial crediticio y que necesita recibir la exoneración a través de este mecanismo. Para acogerse al proceso, tanto particulares como autónomos deben demostrar que son deudores de buena fe, en otras palabras, comprobar que no poseen el capital económico para cubrir el pago de sus obligaciones.

Otro de los requisitos fundamentales es que la deuda no debe superar los 5 millones de euros. También es necesario no tener antecedentes penales por delitos de carácter socioeconómico o falsedad de documentos. Por otro lado, el solicitante deben tener 2 o más acreedores y es imprescindible que no se haya acogido a este procedimiento en los 10 años anteriores, de lo contrario no es posible ampararse en la ley.

El procedimiento suele durar entre 6 meses y 1 año, dependiendo del juzgado, y, una vez iniciado el procedimiento, los pagos quedan paralizados. La ley acoge deudas financieras y bancarias, pero no exonera créditos posteriores a la declaración de la medida como, servicios de luz.

¿Cuál es el procedimiento a seguir para la exoneración de una deuda? Dual Asociados cuenta con una equipo de profesionales especializados en derecho concursal, que llevan a cabo un rigoroso proceso de gestión judicial con el cual consiguen resultados satisfactorios para sus clientes. Para esto, su procedimiento de trabajo se divide en dos partes.

La primera es la fase extrajudicial, en la cual introducen los requisitos en la notaria para abrir el expediente. Nombran al mediador concursal que participará durante el proceso y proponen un acuerdo realista de pagos y convocan una junta de acreedores con la asistencia del deudor, en la cual se establecerá el resultado de la sentencia.

Posteriormente, en la segunda fase del proceso, los abogados se aseguran de que sus clientes hayan recibido el BEPI y queden libres de los ficheros morosos. Los profesionales de Dual Asociados se caracterizan por ofrecer un trato cercano y empático a sus clientes. Hasta la fecha, aseguran haber resuelto con éxito un 97 % de casos de sobreendeudamiento, lo que muestra la excelente labor que ejercen como profesionales.