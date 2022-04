System Imade, digitalización de archivos para preservar la memoria de empresas e instituciones Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Los documentos que registran la historia de una institución o compañía, así como aquellos archivos almacenados en formatos audiovisuales en desuso y los registros en papel que corren riesgo de deshacerse, estarán completamente a salvo con el servicio de digitalización que brinda la empresa System Imade.

Desde Madrid, esta empresa se ha ganado el liderazgo en su sector durante 25 años de trayectoria. Todos los medios tecnológicos están a disposición de quienes requieran soluciones en el entorno informático actual.

La historia guardada en múltiples formatos A la hora de preservar los archivos en papel o desde presentaciones como VHS, Vídeo 8, Hi 8, Beta, diversos formatos de cine, vinilos o casetes con contenidos para radio, los especialistas de la empresa cuentan con todas las herramientas tecnológicas que generarán productos capaces de complacer completamente a sus clientes. Para System Imade no existen imposibles en el trabajo de preservar la memoria de las empresas, despachos o instituciones.

Compañías que necesiten digitalizar sus albaranes; las bibliotecas y museos, cuando buscan perpetuar publicaciones antiguas; centros de salud, cuyos historiales clínicos ocupan mucho espacio; bancos que requieran agilizar trámites a través de la digitalización de documentos, y muchas instancias más, encontrarán en la empresa las mejores soluciones.

Asimismo, los ayuntamientos, las notarías y los juzgados ganarán espacio en sus archivos y trasladarán información de manera más cómoda en dispositivos electrónicos.

El escaneo de fotografías, diapositivas y negativos es otro de los múltiples servicios disponibles. Asociaciones deportivas, fundaciones y demás organizaciones podrán armar su archivo histórico digital para las futuras generaciones. El departamento de Investigación y Desarrollo de la compañía se encuentra en constante búsqueda de las herramientas más avanzadas para el registro de todo tipo de material.

Expertos en proyectos audiovisuales Al acceder a la página web de System Imade, los usuarios podrán contactar a los especialistas para plantear su proyecto de digitalización y recibir un presupuesto con la mayor brevedad posible. Además de la conversión y digitalización para el resguardo de la información, la compañía ofrece todo tipo de servicios en el área de producción y edición de audiovisuales.

Desarrollo y diseño de páginas web, recuperación de datos, procesado de material analógico o digital, grafismos que den soporte a los audiovisuales, edición de vídeo con los programas más avanzados, grabaciones y presentaciones de reportajes y vídeos para todo tipo de empresas, son solo algunas de las gestiones de System Imade para preservar la memoria de un negocio o institución.

Una vez finalizados los trabajos, la empresa realizará el envío del material al domicilio que indique el cliente, a cualquier localidad del territorio español y a Portugal.

Profesionales innovadores y eficientes esperan a las empresas de cualquier sector o magnitud, con las mejores herramientas para hacer eterna su historia y preservar su información de la manera más segura, ágil y fácil de manejar.



