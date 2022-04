Las cervicalgias en los accidentes de tráfico, por TráficoAyuda Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

La secuela más común en accidentes de tráfico es la cervicalgia. Es provocada por un fuerte impacto del cuello causado por a un golpe o frenazo repentino. Generalmente es causado por la parte trasera del automóvil y tiene como primeros síntomas dolor muy fuerte en hombros y cuello, así como dificultad para movilizarse con normalidad.

También conocido como latigazo cervical, es una lesión sumamente común en los accidentes de tráfico y, a pesar de ello, muchas aseguradoras no quieren cubrir gastos e indemnizaciones originadas por este diagnóstico.

Sin diagnóstico no hay indemnización Muchas aseguradoras deciden no hacer el pago de indemnizaciones correspondientes a esta lesión, debido a que los asegurados no acuden de inmediato a ser evaluados por un médico que dictamine que en efecto se trata de cervicalgias por accidente de tráfico.

Este es el requisito principal que debe tener el solicitante de la indemnización a la hora de hacer la petición ante la aseguradora, para no dejar el mínimo espacio a una posible negación por falta de diagnóstico inmediato.

Pese a que el esguince cervical puede manifestarse días después del accidente, es importante tener la conciencia de dirigirse a que un médico examine el estado de salud inmediatamente después de haber ocurrido el accidente y que sea él, mediante un informe, quién exponga el diagnóstico, que muchas veces puede llegar a ser asintomático en el lugar del siniestro.

Asesoramiento legal ante las aseguradoras En caso de que la aseguradora se niegue a cubrir los gastos médicos o pagos de indemnización, es indiscutible la decisión de llevar a cabo el proceso de la mano de abogados especialistas en accidentes de tráfico. Son ellos quienes conocen todas las leyes y los procesos que se deben tener en cuenta para salir con éxito de la solicitud.

Los abogados especialistas de TráficoAyuda cuentan con una larga experiencia en el acompañamiento y asesoría ante aseguradoras en casos de accidentes de tráfico con secuelas graves y permanentes, atropellos y sobre todo en reclamación por muerte.

Cuentan con atención personalizada e inmediata en cualquier caso de accidente de tráfico y tienen presencia tanto en España como en el resto de Europa. Son abogados altamente comprometidos con su trabajo y garantes de un resultado exitoso en el 99.9% de los casos que presentan en juicios.

Tráfico Ayuda es un despacho completamente calificado tanto para llevar procesos de reclamación de indemnización como para solicitudes de incapacidad permanente. Son expertos en estos procesos, conocedores de todos los tipos, los entes a los que deben asistir, los tiempos de espera y de respuesta y todo lo relacionado con este tema.

Atención personalizada, cobertura de servicio ante cualquier supuesto y toda la disposición para atender hasta los casos más difíciles, son las premisas que abanderan a los abogados de TráficoAyuda.



