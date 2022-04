Los dinosaurios de juguete originales para niños y niñas Emprendedores de Hoy

Desde que fueron descubiertos hace millones años por los paleontólogos, los dinosaurios se han convertido en el centro de atención del mundo. Se pueden encontrar figuras de acción, accesorios e incluso juguetes basados en dinosaurios y son los principales protagonistas de muchos dibujos animados, películas, series, etc.

Worldbrands, una empresa especialista en la selección, distribución y desarrollo de juegos y juguetes para niños, ha agregado en su catálogo de productos dinosaurios de juguete creativos e innovadores. Entre estos juguetes de dinosaurios, se pueden encontrar de foam con sonido, T-Rex a control remoto, marionetas, etc.

Distribuidores españoles de dinosaurios de juguete para niños Worldbrands es una compañía que cuenta con expertos en la selección de juguetes para niños en España y Portugal. Con cada uno de estos productos, la empresa busca desarrollar la creatividad e imaginación de los más pequeños. Actualmente, entre los juguetes están destacando sus figuras de dinosaurios, ya que cuentan con una gran variedad y con diseños originales. Esto, por ejemplo, se puede reflejar en su nuevo T-Rex táctil que funciona a base de radiocontrol, posee ojos luminosos y tiene una forma de caminar que dejará impactados a los más pequeños. Asimismo, sus sonidos de rugidos, respiración, gruñidos y pisadas transmiten la sensación de estar escuchando a un dinosaurio de verdad.

Por otro lado, sus dinosaurios de foam también son populares y vienen en diferentes modelos: branchiosaurus, indominus, giganotoraurus, velociraptor, T-Rex y diplodocus. Cada uno de estos se encuentra bajo el paraguas de la marca Wild Predators, especialista en este tipo de juguetes y que forma parte del equipo de Worldbrands.

¿Por qué comprar un dinosaurio de juguete en Worldbrands? Hoy en día, existen muchas tiendas que venden dinosaurios de juguete para niños y es difícil para las personas saber cuáles realmente cuentan con una buena relación calidad-precio. Una de las tareas de Worldbrands es seleccionar aquellos juguetes que tengan diseños atractivos, materiales de larga duración e incluso ecológicos y que sean divertidos y estimulantes.

Asimismo, esta compañía promueve la creatividad y robótica educativa en cada uno de sus productos. Por esta razón, en su catálogo se pueden apreciar juguetes STEM a base de control remoto como triceratops electrónicos, dinosaurios pequeños con sonido y movimiento, T-Rex táctil radiocontrol, etc. A su vez, tienen hasta 26 tipos diferentes de dinosaurios y complementos como palmeras para que los más pequeños puedan crear su escenario y dar paso a la imaginación. Por otra parte, Worldbrands es reconocida por poseer un servicio completo que incluye recambio de piezas, entrega de manuales de instrucción, libro de retos, asistencia personalizada, etc.

Worldbrands se posiciona como una empresa importante en la distribución de juguetes educativos, electrónicos y creativos. Esto incluye a sus dinosaurios de juguete, los cuales son muy populares entre los niños y cuentan con una gran relación calidad-precio en el mercado español.



