Un Cloud con el máximo rendimiento y garantía de la mano de Aclass Emprendedores de Hoy

miércoles, 27 de abril de 2022, 08:00 h (CET)

Los avances tecnológicos juegan un papel fundamental en las proyecciones a futuro de las empresas y están impulsando un proceso de cambio. De esta manera, a través de la digitalización, las organizaciones optimizan su modelo de negocios y pueden acceder a nuevos nichos del mercado.

Una de estas herramientas innovadoras es el uso de servidores Cloud que, apoyados en el uso de un disco SSD, permiten a las empresas ofrecer servicios comerciales a través de la red gracias al almacenamiento de información en la nube. En este sentido, la empresa Aclass ofrece servicios de gestión de servidores Cloud con el máximo rendimiento y en la mejor infraestructura.

Aclass dispone de servidores Cloud con discos SSD de alto rendimiento A través de Aclass, es posible acceder a una de las mejores tecnologías de virtualización para una empresa o proyecto. La plataforma que utiliza la empresa es VMware y los servidores físicos son de la marca Dell y de última generación. De esta manera, es posible acceder a características de gran estabilidad que permiten brindar soluciones a empresas de cualquier tamaño.

Con estos servicios, las organizaciones son capaces de gestionar fácilmente grandes cargas de trabajo con el SO, la cantidad de RAM y el nivel de CPU que sean necesarios. La configuración de red también se puede ajustar a las características del cliente. Para que todos los interesados sean capaces de probar estos servicios, Aclass dispone de un panel de control instalado de acceso público, a modo de demo.

Por defecto, la empresa instala los paneles de gestión ISPConfig, uno de los mejores de su tipo que, además, cuenta con licencia BSD Open Source. De todas maneras, si el cliente desea un panel de control alternativo puede solicitarlo.

¿Cuáles son los beneficios de operar con un servidor Cloud? Los servidores Cloud presentan ventajas no solo para las grandes empresas, sino también para las pymes, que de este modo, pueden competir en igualdad de condiciones con los mismos recursos. Una de las funciones que permite esta tecnología es el acceso a grandes volúmenes de información sin necesidad de invertir en infraestructura.

Así es como se genera un importante ahorro en hardware, software, seguridad, soporte y mantenimiento. Además, es posible escalar los recursos en cualquier momento, lo cual resulta muy útil para las empresas que tienen necesidades cambiantes o estacionales.

Por otra parte, los servidores Cloud habilitan una optimización total en la gestión del tiempo, elimina barreras físicas y facilita la movilidad de los empleados, ya que solo hace falta una conexión a internet para trabajar con este tipo de tecnología.

Con el soporte de Aclass es posible acceder a un servidor Cloud respaldado por la tecnología de un disco SSD, que es la mejor infraestructura disponible en el mercado para acceder a todos estos beneficios.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.