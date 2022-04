Preparar postres con los edulcorantes que ofrece Dulcilight para lograr una alimentación más saludable Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 18:09 h (CET)

El empleo de edulcorante en la cocina como sustituto del azúcar refinado empieza a imponerse como costumbre.

Muchos son los motivos para dejar de lado el consumo de azúcar, siendo el principal de ellos su contenido de glucosa. De hecho, es en gran medida el origen de la diabetes, la obesidad y otros problemas de nutrición que afectan cada vez a más personas. Como consecuencia, empieza a ganar relevancia el uso de alternativas más saludables, como los edulcorantes.

La marca Dulcilight dispone de una variedad de edulcorantes naturales ideales para preparar postres o cualquier otra receta, sin alterar su sabor.

Sustituir en las recetas el azúcar por edulcorante El azúcar de mesa es un ingrediente muy utilizado por cocineros y panaderos para asegurar que los alimentos tengan buen sabor, textura, color y volumen. En productos horneados, como galletas, pasteles y brownies, ayuda a crear un producto ligero y tierno y agregar volumen. Sin embargo, a causa del impacto que tiene en la salud y en problemas como la obesidad y la diabetes, es cada vez más común sustituirlo por edulcorantes.

Los edulcorantes, además de tener una infinidad de aplicaciones culinarias (sobre todo en postres), prácticamente no contienen calorías ni carbohidratos. De esta manera, consiguen aportar el mismo sabor dulce, sin la necesidad de añadir azúcar, disminuyendo así la ingesta calórica. Estos productos colaboran de manera efectiva en el control de peso, a la vez que ayudan a seguir una dieta de adelgazamiento. También representan una alternativa para enfermos crónicos de diabetes, cuyo organismo no es capaz de metabolizar correctamente el azúcar.

Una opción más saludable que brinda el mismo sabor a las comidas Los especialistas coinciden en que, en la mayoría de los casos, el aporte de azúcar en las dietas actuales se encuentra muy por encima del necesario. Por esta razón, recomiendan el consumo de productos light, siendo los endulzados con edulcorantes naturales una buena alternativa.

Dulcilight ofrece productos elaborados solo con procesos naturales, empleando ingredientes de primera calidad. Sus edulcorantes son ideales para el consumo por su bajo contenido calórico. Una de las principales características de los productos de esta marca es que no alteran el sabor. Por lo tanto, pueden ser utilizados en la cocina y, sobre todo, la repostería, para cocinar pasteles o cualquier otro postre.

En definitiva, los edulcorantes de bajas calorías ofrecidos por Dulcilight pueden ayudar a las personas a reducir su consumo de calorías y a mantenerse dentro de un plan de alimentación saludable, sin necesidad de renunciar al sabor dulce.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.