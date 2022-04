Elías Vivancos, toda una vida dedicada al arte ahora extrapolada al ámbito empresarial Emprendedores de Hoy

A lo largo de su exitosa carrera artística, Elías Vivancos ha adquirido valores importantes para el desarrollo y crecimiento humano que son aplicables en cualquier ámbito de la vida, más allá del mundo de las artes. Su trabajo como cofundador de Los Vivancos, director artístico, coreógrafo, músico, dramaturgo y bailarín de élite, sumado a sus 15 años de gira por 64 países, un total de 2.100 actuaciones ante 2.5 millones de espectadores y colaboraciones con artistas de la talla de Antonio Banderas, Giorgio Armani, el compositor Fernando Velázquez o la Orquesta Sinfónica de Dortmund, son prueba de su excelencia. Ahora, a través de sus conferencias, quiere llevar estos principios y valores a quienes quieran ir más allá de sus límites.

La excelencia no se trata solo del éxito, sino de ir más allá de los límites conocidos En palabras de Elías, “el ser humano es el único ser vivo que tiene en sus manos el poder de aumentar el ritmo de su propia evolución”, pero esto solo es posible cuando existe una constante y permanente búsqueda de la excelencia. Si bien muchas personas confunden este término con lograr el éxito, la excelencia es un camino que cuando uno aprende a andar, le lleva más allá de aquellos límites que creía infranqueables.

Elías Vivancos es un artista que conoce esto de primera mano y, de hecho, su trayectoria artística habla por sí sola. Nacido en una familia de artistas, su formación inicial planteó la autosuperación como parte intrínseca de su vida. Posteriormente, estudiaría en algunos de los mejores conservatorios de música y danza del mundo, específicamente en el Conservatorio Profesional de Danza (Barcelona) y en el BC Conservatory of Music (Vancouver), aprendiendo la forma de entender el arte de cada pueblo y adquiriendo valores indispensables en esta industria como el carácter, la disciplina, la constancia y la dedicación.

Durante su primera etapa como artista en solitario, Elías Vivancos fue bailarín principal en diferentes compañías de danza y música de reconocido prestigio, como El Ballet Español de Rafael Aguilar, la Compañía de Danza de José Greco o El Ballet Flamenco de La Tati, entre otras. En su faceta musical, desarrolló el rol de violonchelo principal en la Okanagan Symphony Orchestra, llevando a cabo una interpretación que le valió el premio “Best Over All” al violonchelista sobresaliente otorgado por el Kiwanis Internacional Music Festival.

En esta primera etapa profesional en solitario, Elías también coreografió y dirigió “Gipsy Soul”, “FlaMENcos” y varios otros espectáculos, a la misma vez que impartía múltiples clases magistrales en escuelas de danza de todo el mundo, así como diversos seminarios en la Universidad de Nevada, la Penn State University de Pensilvania y la Universidad de California, entre otras.

En el año 2006, Elías forma junto a 6 de sus hermanos Los Vivancos, presentando su primer espectáculo “7Hermanos”, con el que recorrieron más de 30 países. Esta primera función fue seguida de “Aeternum”, “Nacidos Para Bailar”, “Vivancos Live”, con la cual giran actualmente por todo el mundo y, aún inédita, “Backstage”, en proceso de producción. Su trabajo artístico le ha llevado a recorrer alrededor de 64 países del mundo, desde los Estados Unidos hasta Nueva Zelanda y Japón, pasando por distintos países europeos, incluido España.

Actualmente, al mismo tiempo que sigue desarrollando su carrera como bailarín con la gira “Vivancos Live”, Elías ha decidido compartir mediante conferencias y charlas los principios que pueden ayudar a cualquier persona o empresa a lograr verdaderamente la excelencia.

Conferencias de Elías Vivancos Durante muchos años, las giras de Elías han sido al lado de sus hermanos, como parte de Los Vivancos, una de las agrupaciones de fusión flamenca con mayor éxito a nivel mundial. Sin embargo, actualmente compagina esta gira mundial, con otra en solitario. Una que se centra principalmente en ofrecer sus charlas a empresas, organizaciones, jóvenes, deportistas y artistas.

La idea es ofrecerles las herramientas y técnicas que a lo largo de su exitosa carrera ha perfeccionado, para que puedan desarrollar al máximo el potencial personal y empresarial.

Sus conferencias están llenas de entusiasmo y optimismo, donde la determinación, la resiliencia, la actitud, el trabajo en equipo y los retos son una constante del discurso, para promover en los oyentes un sentido de superación, de mejorar su rendimiento. Pero sobre todo, lo que promueven estas charlas es el desarrollo de una mentalidad creativa ante cualquier tipo de circunstancia o de reto, como una manera de encaminarse hacia el máximo potencial evolutivo.



