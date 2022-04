Una empresa española logra crear un amplio catálogo de material eléctrico online mediante un buscador intuitivo Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 17:56 h (CET)

La globalización y la digitalización han dado paso a una nueva realidad. Por ello, muchas empresas se han visto obligadas a ampliar sus modalidades de venta utilizando el comercio electrónico. En la actualidad, pueden encontrarse gran cantidad de artículos y servicios a través de internet o las redes sociales.

Los materiales eléctricos no son la excepción, por ello, Cadenza Electric ha logrado posicionarse como una de las páginas web más reconocidas en el sector, ya que cuenta con un buscador intuitivo, rápido, y con un amplio inventario de artículos para instalaciones eléctricas domésticas o industriales a precios competitivos. Además, gestiona más de 18.000 referencias en material eléctrico Schneider Electric, uno de los más demandados por sus clientes.

Extenso catálogo de productos para el sector eléctrico En Cadenza Electric son proveedores de material eléctrico industrial, destinado tanto para instalaciones eléctricas industriales como domésticas. En su página web, pueden conseguirse todo tipo de equipos para este sector a precios competitivos, y a su vez, están relacionados con otras plataformas de venta online que son proveedores de insumos eléctricos y de ferretería, para precisar con rapidez cualquier artículo que no esté disponible en stock.

Los materiales eléctricos pueden ser utilizados tanto para la distribución como para la automatización. En especial, en su marketplace, puede encontrarse una gran variedad de material eléctrico Schneider Electric, popular por su participación en procesos de transformación digital a través de la integración de tecnologías energéticas que permiten una gestión integral para las empresas. Entre los productos más buscados se encuentran: contactos auxiliares, interruptores de control de potencia ICP, interruptores magnetotérmicos, entre muchos otros.

Comodidad sin renunciar a una atención especializada Con más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico, Cadenza Electric ha logrado ser tendencia entre las plataformas de venta online por ofrecer un servicio de atención de alta calidad, de forma personalizada y siempre centrada en orientar al cliente con respecto a los equipos ideales de acuerdo con el tipo de proyecto. Cuenta con la colaboración de importantes ingenierías del sector, de modo que pueden asumir cualquier trabajo de mantenimiento eléctrico, software de líneas industriales, fabricación y programación de maquinaria industrial o controles de accesos, entre muchos otros.

La creación de un buscador inteligente en su página web ha permitido agilizar todas las búsquedas especializadas desde cualquier dispositivo, sin renunciar a una atención por uno de sus expertos desde un chat interactivo, para poder encontrar su característico asesoramiento especializado.



