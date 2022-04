Piso On premia la fidelización de los clientes Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 17:46 h (CET)

Los programas de fidelización permiten a las empresas recompensar la fidelidad de sus clientes con la entrega de premios u ofertas para incrementar su interacción con la compañía.

Con más de 20 años de experiencia, la inmobiliaria Piso On, se especializa en la venta de viviendas nuevas y de segunda mano. En promedio, la empresa vende 200 viviendas al año, un ejemplo de su consolidación en la industria inmobiliaria española. Como una estrategia de fidelización, los clientes pueden acceder a premios mediante la aplicación disponible para los dispositivos móviles.

¿Cómo acceder a las recompensas de Piso On? Para recibir los premios de la empresa Piso On, el primer paso es que los usuarios descarguen la aplicación, disponible en Google Play y App Store. En segundo lugar, el cliente debe referir a sus amigos compartiendo un código de referencia que permite acumular puntos propios y otros que corresponden a la interacción de las personas referidas.

En ese sentido, existe un listado de puntos para que los usuarios tengan en cuenta su progreso en el programa. La recompensa por alquilar un piso es de 200 puntos, mientras que comprar o vender un inmueble permite la obtención de 500 puntos. El beneficio mayor es de 1.000 puntos, para los casos en que un usuario recomiende a un arrendador, comprador o vendedor.

Sin embargo, la aplicación móvil no solo funciona como una herramienta para fidelizar, sino que también es una forma de mantenerse informado acerca de las últimas noticias referentes al servicio de la empresa. Entre ellas se incluyen ofertas, descuentos y promociones que se visualizan en la sección “novedades”.

El servicio y garantía de Piso On asegura la tranquilidad del cliente en todo momento Mediante un servicio integral que cubre todas las etapas de compra, alquiler y venta de un inmueble, la empresa Piso On asegura la tranquilidad del cliente. Para un proceso de compra efectivo, la agencia asigna un asesor inmobiliario especialista en el sector, siempre dispuesto a mostrar las viviendas de su interés. El departamento especializado en soluciones financieras es capaz de conseguir una hipoteca o facilitar las mejores condiciones para obtenerla.

En cambio, para la venta de un inmueble está disponible un perito inmobiliario de Piso On que realiza una visita gratuita a la vivienda, para ofrecer asesoría en todas las gestiones necesarias. Con la red de delegaciones y sistema de clientes existente, la empresa es considerada como uno de los mayores escaparates publicitarios del mercado.

En la empresa Piso On, el objetivo principal es ofrecer un servicio de calidad que sea concebido como un medio para desarrollar la dinámica de mejora continua en la organización y competitividad de las empresas. Con un buscador eficiente y ágil, los clientes pueden realizar la gestión de su preferencia, sin problemas, desde la página web.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.