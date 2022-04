Todo lo que se necesita para el mantenimiento de huertos con Fertihouse Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 16:28 h (CET)

La mayoría de los hogares del mundo han tenido o al menos han intentado tener su propio huerto en alguna ocasión. Muchas veces ha resultado fructífero y otras veces se ha quedado solo en la siembra y en la espera de la cosecha.

Cuando las semillas no llegan a convertirse en plantas, no es por falta de cariño y trabajo sino que es debido fundamentalmente al poco conocimiento que tienen las personas en cuanto a la siembra y, sobre todo, en cuanto al mantenimiento de huertos dado el escaso tiempo que deja el ritmo de vida actual para este tipo de menesteres.

Por eso, es importante conocer de forma clara todo lo que se necesita para el mantenimiento de huertos, cómo hacer para mantenerlos vivos, sanos, nutridos, libres de plagas y poder obtener la cosecha tan esperada.

Darle una mano es imprescindible Las personas que tienen como hobby la siembra y cuidado de las plantas, muchas veces les hablan y las tratan con amor para lograr el florecimiento y el brote de manera armoniosa y a tiempo.

Entonces no resulta tan descabellado pensar que las plantas son como niños en crecimiento, está demostrado que mientras más se les ayude a crecer, más eficaz será su proceso.

No se trata solo de sembrar, se trata también de saber dónde hacerlo. La rotación de cultivos es de gran importancia para mantener los nutrientes que ofrece la tierra; no es recomendable sembrar las mismas semillas siempre en el mismo lugar para evitar que absorban por completo lo que ofrece ese suelo.

La poda y el entutorado es vital para las plantas. La poda tiene el mismo efecto que cortar las puntas del cabello; acelera el crecimiento y la fortaleza, y el entutorado es igual a darle muletas a quien las necesita; en el caso de las plantas que trepan o las llamadas enredaderas, necesitan de un soporte para crecer en su forma, de lo contrario caen al suelo y frenan el crecimiento y la vitalidad.

Utilizar productos de calidad dará como resultado una cosecha de calidad La región de Murcia cuenta con un excelente servicio de expertos en nutrición vegetal que hacen un aporte importantísimo para quienes se dedican al mantenimiento de huertos en su hogar.

El equipo de Fertihouse es experto en cuidado de huertos, brindan servicio de asistencia y tienen productos de excelente calidad que llevan a domicilio a toda Murcia. Van personalmente hasta las casas para realizar la revisión de plantas, solucionar posibles problemas y aclarar todas las dudas que tenga el dueño del huerto.

Carlos Rodríguez Orta, ingeniero agrónomo y fundador de Fertihouse, ha diseñado una línea completa de productos, tanto minerales como orgánicos, para llevar a buen fin el desarrollo de cualquier tipo de cultivo.

Este ingeniero crea, produce, envasa y entrega sus productos personalmente en toda la región de Murcia y también hace envíos a escala nacional.



