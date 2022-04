¿Qué hay que hacer para ser modelo?, por la agencia MINOIRE Emprendedores de Hoy

Dedicarse de manera profesional al modelaje es el sueño de una infinidad de adolescentes y jóvenes de ambos sexos en la actualidad.

Sin embargo, en muchas ocasiones, esta ilusión no se materializa por desconocimiento de los pasos a dar y muchos se preguntan qué hay que hacer para ser modelo.

Al respecto, es importante destacar que las agencias de modelaje son un trampolín para empezar en este mundo, ya que son el nexo entre las marcas, las tiendas, las productoras, etc. No obstante, antes de formar parte de una, hay que asegurarse de que se trate de una empresa fiable y responsable.

En España, existen diversas agencias de modelaje y una de las más reconocidas es MINOIRE, la cual fue fundada en el año 2018 y tiene como premisa la inclusión racial.

¿Qué hacer para ser modelo y trabajar con las marcas más prestigiosas del sector? Saber qué hay que hacer para ser modelo es muy importante, ya que estar preparado para tal fin marcará la diferencia entre el éxito y el fracaso. Pasar a formar parte de una agencia de modelaje es una de las mejores alternativas, pero para ello hay que cumplir con algunos requisitos.

Reflejar una buena imagen es uno de los requerimientos fundamentales para dedicarse al modelaje. Los interesados deben procurar tener una alimentación saludable, realizar actividad física regular para mantener una buena figura y disponer de un book de fotos. No obstante, todo depende del tipo de modelaje que se quiera realizar.

La agencia MINOIRE, por ejemplo, se enfoca en buscar modelos basándose en el mestizaje, ya que esta es su gran especialidad. Constantemente incluyen personas de diferentes colores, razas, etnias y culturas y, a su vez, dan prioridad a individuos con personalidad singular y buena actitud. Además, algo que tienen en cuenta es que gocen de buena salud, que sean deportistas y que tengan perfiles estéticos en las redes sociales.

Para ser parte de la agencia, además de tener un perfil étnico, es necesario contar con una estatura mínima de 1,75 cm en el caso de las mujeres y 1,85 cm en el caso de los hombres.

La importancia de formar parte de una agencia de modelos cuando se empieza en el sector Ciertamente, el requisito básico para ser modelo es tener un buen aspecto físico, aunque todo depende de las exigencias de cada agencia y de los tipos de modelaje que quiera realizar cada una de las personas. Hoy en día, existen diferentes tipos de modelaje que exigen diferentes características en un/a modelo, de ahí la gran importancia de acudir a los profesionales adecuados a la hora de lanzarse a la aventura de ser modelo, ya que esto les ayudará a conseguir las metas propuestas. No es lo mismo ser solo un influencer que un modelo profesional y tampoco es lo mismo ser un profesional de la imagen para publicidad, que un modelo de pasarela de alta costura.

Quienes quieran optar a ser parte de la agencia MINOIRE, además de cumplir los requisitos anteriormente mencionados, deben enviar a través de su página web una foto de cara, una foto de cuerpo entero, un enlace a Instagram en caso de que este no sea privado; la edad, altura y ubicación; y también un enlace a su portafolio, vídeo y digitales actualizados en caso de tratarse de modelos internacionales.



