Gómez & Asociados, abogados con experiencia en derecho penal, de familia, mercantil, societario y defensa de la violencia de género

martes, 26 de abril de 2022, 16:06 h (CET)

Las personas siempre necesitan la ayuda de abogados confiables y profesionales que puedan resolver cualquier situación de carácter jurídico y ofrecer la mejor protección legal posible.

Actualmente, Gómez & Asociados es una de las empresas más buscadas en Mallorca para este tipo de situaciones, ya que cuenta con abogados expertos en asistencia jurídica, legal y fiscal. Su excelente equipo de profesionales están en la capacidad de ofrecer servicios rápidos y eficientes relacionados con derecho penal, derecho de familia y herencias, violencia de género, etc.

Los socios principales del despacho son Jaume Cantallops, Sara Gómez y Victoria Ruiz. Los tres tienen una amplia trayectoria profesional y gran experiencia.

¿Dónde encontrar un abogado experto en derecho penal, de familia, mercantil y societario? Gómez & Asociados es un despacho de abogados multidisciplinar que cuenta con especialistas en el área de derecho penal, familiar, de herencias, mercantil y societario. Estos especialistas son Jaume Cantallops Ferrer y Sara Gómez Rodríguez, quien también es experta en derechos de contrato, bancarios e internacionales. Ambos son reconocidos por sus conocimientos y experiencia en cada una de las áreas ya mencionadas. Además, están capacitados para manejar diferentes tipos de situaciones como la asistencia a detenidos, penal económico, de menores, estafas y otras materias relacionadas con el derecho penal.

De igual manera, cuando se trata de derechos de familia y herencias, tanto Sara como Jaume están preparados para dar un asesoramiento integral, resolviendo problemas tras herencias, testamentos, pensión compensatoria, liquidación de régimen de gananciales, guarda, custodia y visitas, entre otros. Para encontrarlos y solicitar sus servicios, solo es necesario contactarlos por email, teléfono o a través de la página web oficial de Gómez & Asociados Mallorca.

Los servicios de Gómez & Asociados de asistencia jurídica y legal Victoria Ruiz Martínez trabaja junto a Sara y Jaume en la prestación de servicios de derecho para familia y herencias de Gómez & Asociados. Esta profesional se encarga de 3 áreas en concreto, las cuales son la violencia de género, arrendamientos y comunidades de propietarios. Sus conocimientos y experiencia en cada una de estas áreas ayudan al despacho a ofrecer un servicio más completo a las familias de todo el territorio español.

Además, Sara, Jaume y Victoria hacen un arduo trabajo para mejorar la vida de las personas que tienen problemas con pensiones de alimentos, división de patrimonios y custodias. Asimismo, sus años de trabajo en el sector judicial y de herencia garantizan a los herederos la obtención de los beneficios más favorables ante Hacienda. Gómez & Asociados, junto a estos 3 abogados profesionales y el resto del equipo, también intervienen ante cualquier procedimiento penal, ya sea leve o grave, incluyendo accidentes de tráfico, alcoholemias, defensa de la violencia femenina, etc.

Gómez & Asociados cuenta con grandes profesionales que poseen suma experiencia en el derecho penal, de familia, mercantil, societario y la defensa de la violencia de género. Cada uno de ellos ofrece un servicio íntegro y eficiente a sus clientes, incluyendo asesoramiento online y presencial en Mallorca.



