¿Cómo eliminar el mal olor de pies producidos por los hongos?, por Planticlean Emprendedores de Hoy

martes, 26 de abril de 2022, 15:58 h (CET)

Como un problema que afecta a muchas personas y que interfiere en la vida diaria se encuentran los hongos en los pies.

Esta infección fúngica se produce por la excesiva transpiración generada por zapatos muy ajustados, pero también se puede contraer en duchas, saunas y piscinas comunes. La misma se manifiesta inicialmente entre los dedos a través de síntomas molestos y desagradables como mal olor, picazón, enrojecimiento, ardor, sarpullido, descamación y ampollas, dependiendo de cada caso. El también llamado pie de atleta se puede tratar con antifúngicos y antimicóticos, pero, además, es imprescindible optar por una buena higiene para aliviar las molestias. En ese sentido, compañías como Planticlean distribuyen y comercializan una gama de productos para el cuidado y mantenimiento de los pies.

Cómo tratar los hongos de los pies y eliminar el mal olor Los hongos en los pies los pueden contraer personas de todas las edades en cualquier momento de la vida. Estos son completamente contagiosos, ya que se propagan de un individuo a otro y por el contacto con superficies y objetos infectados como suelos, toallas y calzados.

Una de las medidas que deben tomar quienes tienen una infección fúngica es lavar los pies por lo menos dos veces al día y secarlos muy bien, sobre todo antes de calzarse. Además, hoy en día existen productos naturales y especiales de aseo y cuidado como los de la empresa Planticlean, entre los que destacan el jabón higienizante dermoprotector que mantiene el PH natural de la piel y que elimina los malos olores; el Spray Relax con árnica que es refrescante y antitranspirante; las cremas Urea y Lemon que hidratan y reparan las grietas y el talco superabsorbente que frena el sudor.

Por su parte, cuentan con un producto especial para mantener las plantillas y los zapatos limpios, el cual lleva por nombre Plantillas & Calzado.

Cómo comprar los artículos de Planticlean para evitar los hongos en los pies La sede física de Planticlean se encuentra en Alicante. No obstante, las compras se pueden realizar a través de su tienda online en la que realizan envíos gratuitos en península y Baleares a partir de compras iguales o mayores a 39 euros.

Consejos para prevenir las infecciones fúngicas en los pies Es importante saber que para tal fin, además del aseo diario, es imprescindible secar muy bien los pies, sobre todo entre los dedos. Por otra parte, para evitar el pie de atleta es fundamental cambiarse los calcetines todos los días. Es recomendable también no usar los mismos zapatos diariamente, mucho menos prestarlos ni intercambiarlos. También se debe evitar pisar superficies que puedan estar infectadas. Lo mejor en estos casos es utilizar zapatos impermeables.

Con todas las recomendaciones mencionadas es posible tener unos pies sanos, con buen olor y libres de hongos.



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.