Parkas de cazador en PromoFactory

martes, 26 de abril de 2022, 15:53 h (CET)

Quienes disfrutan de cazar se ven obligados a enfrentar distintas condiciones climáticas y de terreno, así como otros riesgos que la naturaleza les pone en frente.

Por esta razón, para practicar esta actividad con seguridad, comodidad y confianza es fundamental contar con la indumentaria apropiada.

En este sentido, PromoFactory, a través de su tienda online, cuenta con un variado catálogo de ropa de caza, entre las que destacan las parkas de cazador de marcas de primera línea como Hart y Hunterteam.

Características de unas de las mejores parkas de cazador Una de las prendas indispensables para los cazadores, sobre todo en jornadas húmedas, frías, ventosas o lluviosas, es la parka. Esta clase de vestimenta es un abrigo impermeable con capucha, recubierto en su interior para mantener la temperatura corporal. En la actualidad, pueden encontrarse modelos sofisticados que facilitan la labor del cazador, brindándole facilidad de movimiento y protección, a la vez que le permiten camuflarse con los distintos paisajes y realizar desplazamientos en silencio.

En PromoFactory, se puede conseguir la parka de caza y pesca acolchada impermeable de la marca Hunterteam, la cual cuenta con capucha interior, costuras termoselladas, 2 bolsos laterales y dos en el pecho. Además, posee cierre de cremallera de nylon, canesú en espalda y pieza en hombros combinados, puños elastizados con ajuste de velcro y cordón elástico ajustable en la parte baja.

Por otro lado, esta tienda cuenta con la chaqueta reversible con membrana impermeable de la marca Hart. La misma posee camuflaje BIG GAME de Durasuede Beyond Vision de un lado y polytricott verde en el otro, para asegurar movimientos silenciosos. Asimismo, dispone de capa aislante en el interior, diseño ergonómico y bolsillos para radio y GPS.

PromoFactory presenta una gama de ropa de caza El e-commerce de PromoFactory ofrece, no solo indumentaria específica para cazadores, sino también uniformes de trabajo y equipos de protección individual. El usuario puede seleccionar la prenda que desee, navegando entre las distintas categorías, ya sea por categoría, actividad o marca.

En lo que respecta a la caza, la variedad de productos incluye chaquetas, chubasqueros, petos, chalecos, forros polares, polos, pantalones, botas y camisas, entre muchos otros. Además, la firma ofrece un servicio de grabación para personalizar las prendas, el cual puede ir desde la serigrafía y el bordado, pasando por el vinilo o el transfer textil, según el caso.

Si se trata de elegir calidad, comodidad y seguridad a la hora de cazar, en PromoFactory se pueden conseguir unas de las mejores prendas y accesorios, de marcas reconocidas, con una relación precio-calidad única en el mercado y más de 70 años de experiencia en el sector.



