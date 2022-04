Prepararse para el examen de certificación de la EOI con las sesiones de speaking de EOI Por Libre Emprendedores de Hoy

Para obtener el certificado de la EOI (Escuela Oficial de Idiomas), es necesario demostrar, entre otros aspectos, que se tiene una muy buena fluidez y seguridad en la conversación. Con sede en Murcia y servicios online para todo el país, la academia EOI Por Libre ofrece una de lastécnicas de speaking más avanzadas para que las pruebas sean exitosas y los estudiantes puedan obtener su certificado en los niveles B1, B2, C1 y C2.

Un personal altamente cualificado, liderado por la profesora de idiomas y formadora de profesores Toya Santa-Cruz, brindará todas las herramientas y recursos para seguir avanzando en los ámbitos laboral y personal.

Proceso de aprendizaje efectivo y acelerado Como funcionaria de carrera con doble especialidad en el Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria y de Escuelas Oficiales de Idiomas, además de autora de la formación en Mediación Lingüística Aplicada, Santa-Cruz se ha dedicado durante más de 15 años a la preparación de miles de alumnos oficiales y libres. La docente ha sistematizado su método The Way Experience que se utiliza en EOI de todo el territorio nacional.

Ella y su equipo de instructores nativos aplican, entre otras técnicas, el método REC (Rapid Effective Comunication), que ellos mismos han diseñado, y la metodología Ultralearning, para un proceso de aprendizaje efectivo y acelerado. Los usuarios pueden descubrir sus Speaking Sessions vía online, en grupos reducidos de conversación y sesiones individuales con infinidad de temas, indispensables para que el alumno adquiera soltura y corrija errores.

Los materiales y los criterios de evaluación para las sesiones de speaking han sido creados por profesores de EOI, por lo que se garantiza a los alumnos la adquisición de conocimientos específicos sobre el tipo de examen al que se presentarán, teniendo en cuenta las diferentes características de pruebas que se aplican en cada comunidad autónoma.

Prácticas con corrección individual El acompañamiento permanente de los profesores es una garantía de éxito. En este sentido, las sesiones de conversación se complementan con notas individuales para cada participante en cada sesión, uno de los componentes esenciales del método REC y de la metodología Ultralearning.

La descarga de la app de EOI Por libre en el móvil permitirá al usuario una mayor libertad para recibir la preparación donde y cuando lo desee. El método de Speaking Sessions de EOI Por Libre asegura la corrección total de errores habituales, después de las primeras tres semanas de clases.

Los interesados solo deben acceder a la página web de EOI Por Libre,en la sección de Speaking Sessions. El perfecto dominio de situaciones espontáneas a la hora de hablar un segundo idioma, como el inglés en este caso, es una realidad, gracias al talento y la dedicación de los profesionales de este centro de estudios.



