eXp lanza un programa de formación integral para sus más de 80.000 agentes en el mundo

martes, 26 de abril de 2022, 17:38 h (CET) La compañía actualmente cuenta con 40 cursos, más de 300 horas de formación y la posibilidad de cursarlo en 10 idiomas diferentes. El paquete formativo contará con 3 niveles diferentes (30-60-90) adaptados en función de las necesidades de cada agente eXp Realty, una de las inmobiliarias globales de más rápido crecimiento y una filial de eXp World Holdings, Inc. (NASDAQ:EXPI), ha anunciado el lanzamiento de un programa de formación a nivel global para los más de 80.000 agentes con los que cuenta.

La compañía, que opera a través del metaverso actualmente en 20 países, actualmente ya ofrece más de 300 horas de formación a través de 40 cursos diferentes, disponibles en 10 idiomas.

Denominado como “30-60-90”, el nuevo programa formativo que se va a poner a disposición de los equipos estará adaptado al momento en el que se encuentre cada agente, iniciando desde el nivel más básico con un programa de 30 días para todas aquellas nuevas incorporaciones que desconozcan cómo funciona eXp World (el metaverso propio de la compañía); continuando con aquellos que quieran expandir su negocio y adquirir nuevas habilidades de venta de mano de los miembros más experimentados con los que cuenta la compañía; hasta alcanzar a todos aquellos que quieran ampliar su equipo y sus ingresos, mediante tácticas de captación de talento.

En palabras de Kathryn Goodwin, directora de Formación de eXp Global y creadora del programa “La formación para el desarrollo de agentes de eXp ya cuenta con una serie de cursos que ayudan a impulsar las habilidades, la experiencia y su propia marca. Con el programa 30-60-90 todas aquellas personas que se incorporen a nuestra compañía contarán con un apoyo incremental durante sus 90 primeros días, algo fundamental para que cuenten con las herramientas necesarias para impulsar su negocio desde el primer día. Esta oferta, junto con nuestro revolucionario modelo, hace que eXp destaque como una empresa comprometida con el crecimiento y el éxito de nuestros agentes.”

eXp impartirá toda esta oferta formativa a través del metaverso y todos aquellos alumnos que se sumen a estas iniciativas contarán con un diploma propio.

Para Renata Sujto, directora general de eXp en España, “a medida que abre nuevos mercados en diferentes países a lo largo del mundo e incorpora a un mayor número de agentes de manera incremental, es necesario que ofrezcamos los recursos y estrategias más adecuadas que permitan a todos los agentes alcanzar el éxito de manera rápida. Creemos que un plan de formación, que no entiende de barreras físicas ni de limitaciones horarias y consensuado con los 20 países en los que actualmente ofrecemos servicios es una herramienta clave para ofrecer a todos los agentes las mismas posibilidades”.

