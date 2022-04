"Existen muchas medidas preventivas para evitar incendios en el hogar", según MCI Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 17:33 h (CET) El origen de los incendios que se producen en las viviendas normalmente suele ser de tipo eléctrico o por fuentes de calor. Prestar atención a determinados elementos y llevar a cabo ciertas medidas de precaución, puede ayudar a evitar que se produzcan fuegos en el hogar. Teniendo en cuenta estos detalles se puede conseguir un espacio más seguro Es frecuente escuchar casos en los que se han producido fuegos en los hogares realizando tareas cotidianas o que, en un primer momento, parecen no entrañar mayor peligro. Desde MCI señalan que “Es importante conocer y tener en cuenta varias medidas preventivas para reducir los riesgos de incendio en el hogar. Muchos de ellos se producen por fallos eléctricos, así como por el uso de velas, chimeneas o al hacer uso de las cocinas”.

En las temporadas en las que las temperaturas son más bajas, habitualmente, por desgracia, se suelen dar casos de incendios por estufas o chimeneas. Ante esto, MCI aconseja: “Es primordial prestar atención a los objetos que están cerca de estas fuentes de calor. Se debe evitar siempre que haya elementos inflamables alrededor, como pueden ser las cortinas o el sofá. En el caso de calefactores portátiles, evitar que estén en un sitio de paso frecuente o sobre una superficie inestable. También es aconsejable evitar conectarlos a alargadores eléctricos”.

“Lo mismo se podría añadir a la hora de hacer uso de la cocina. Cuidar que no quede ningún objeto cerca o encima de las fuentes de calor, así como evitar marcharse de casa dejando la comida en el fuego, puede ayudar a evitar muchas situaciones de peligro”, añaden. “Tampoco puede faltar la revisión del estado de los electrodomésticos, además de los cables y enchufes de los que se hace uso”.

También señalan como orígenes frecuentes el uso de velas o fumar: “A la hora de hacer uso de velas, se deben situar siempre en un lugar que no entrañe peligro y que puedan estar controladas. De la misma manera, a la hora de fumar es recomendable evitar hacerlo tumbados en el sofá o en la cama, ya que se corre el riesgo de quedarse dormido o que se produzca algún accidente que pueda generar un fuego”.

Para concluir, MCI indica que “siempre es recomendable contar con detectores de humo y monóxido de carbono, así como disponer de extintores a los que se pueda acceder fácilmente. De esta manera se podrá acortar el tiempo de respuesta y evitar que se produzcan daños o que el calibre de estos sea mayor”.

