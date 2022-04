Dos alumnas de 2º de Bachillerato ganan la I Edición del Concurso Iberia Makers de DXC Technology Comunicae

martes, 26 de abril de 2022, 17:05 h (CET) El equipo ganador, formado por Mariona Bombardó Carné y Carla de Jesús Ruiz, del centro educativo Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia de Barcelona, presentó un proyecto de brazo robotizado controlado por el cerebro para ayudar a personas con movilidad reducida El proyecto “Interfaz Cerebro – ordenador: Construcción y control de un brazo robótico con Arduino”, consistente en el diseño de un brazo robótico controlado por el cerebro, del equipo del Colegio Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia de Barcelona, ha resultado ganador de la I Edición del Concurso DXC Iberia Makers, convocado por DXC Technology. El pasado 25 de abril se celebró en este centro la entrega de premio de 2.000 euros al equipo ganador, formado por Mariona Bombardó Carné y Carla de Jesús Ruiz, que cursan 2º de Bachillerato.

Esta primera edición del concurso de nivel nacional estaba dirigida a estudiantes de primero y segundo de bachillerato. El premio dotado con 2.000 euros en metálico se destinará a la compra de componentes y materiales necesarios para la ejecución del proyecto.

Iberia Makers se inspira en los mismos valores que el concurso Iberia Codes, organizado también por DXC, pero dirigido a jóvenes de 16 y 17 años y por tanto, un poco más avanzado, ya que se basa en la Cultura Maker. El proyecto galardonado se ha planteado para afrontar problemas en el campo de la medicina y el bienestar social, permitiendo que personas con movilidad reducida puedan llegar a ejecutar todo tipo de movimientos con normalidad, a través de señales cerebrales que activan una prótesis robótica, en un proceso similar al que realiza el cuerpo cuando intenta ponerse en movimiento y realizar acciones.

La interfaz cerebro ordenador, “Brain Computer Interface”, permite una vía de comunicación directa entre el cerebro y un ordenador. El proyecto consta de tres bloques: la modelización de las señales cerebrales, la posterior recepción de dichas señales desde el casco Emotiv Insight al ordenador junto con su traducción y comunicación hacia la placa Arduino y, finalmente, la ejecución de las acciones.

El proyecto del equipo ganador presentó un brazo robótico con sus respectivos planos que funciona a través de Arduino y que se mueve a partir de los pensamientos de la persona. Para la ejecución del proyecto, Mariona se encargará del diseño del brazo robótico y la programación con Python y Carla de la construcción del brazo, la programación con Arduino y la conexión de cables y soldadura.

Para Juan Parra, Presidente de DXC Technology Iberia “el proyecto de Mariona y Carla confirma el elevadísimo nivel de los participantes y cómo la tecnología cada vez interesa más a las niñas y adolescentes. Estamos convencidos que iniciativas como esta ayudan a fomentar una cultura STEAM entre los más jóvenes y el desarrollo de un talento en estos campos, que sigue siendo un bien escaso en el mercado a pesar del enorme potencial de refleja este concurso”.

Fomentar competencias STEAM

El objetivo del Premio DXC Iberia Makers es fomentar el desarrollo de las competencias STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics), entre los estudiantes de Bachillerato, financiando un proyecto tecnológico que, aplicando la cultura Maker, pueda resolver algún problema o necesidad real a través de dispositivos físicos, utilizando tecnologías como pueden ser Arduino, RaspberryPI, Microbit, sensores, impresoras 3D, IoT, Edge Computing, visión por ordenador, aplicaciones móviles, etc.

A través del este concurso DXC pretende promover valores como son el emprendimiento, la colaboración, la resolución de problemas mediante el uso de la tecnología, así como el pensamiento crítico en los más jóvenes.

